В Волгограде приведут в порядок и озеленят вторую часть парка героев-летчиков

СЕГОДНЯ 11:54 2019-08-23T11:54:14+03:00

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Многострадальный Парк героев-летчиков в Дзержинском районе Волгограда уже много лет пытаются привести в порядок, но благоустройство идет тяжело. Но идет. Вот на сайте Госзакупок появилась информация о том, что ищут подрядчика, который разработает проект «по благоустройству и компенсационному озеленению» второй очереди парка. Это оставшиеся 14 тысяч квадратных метров площади, которые сейчас еще пребывают в унынии. На разработку документации выделили из бюджета 2,3 миллиона рублей. Из главных требований - максимально сохранить зеленые насаждения и высадить новые деревья и кустарники.

Напомним, в 2018-м на благоустройство этого парка потратили более 15 миллионов рублей. Визуально, да, привели в порядок. Но уже менее чем через полгода тротуарная плитка местами просела, в клумбах дожди вымыли огромные рытвины, да и саженцы не все прижились.

Именно поэтому в новых требованиях к проекту «второй очереди парка» главное требование: при подборе зеленых насаждений предпочтение отдавать многолетним растениям, устойчивым к засухе и загрязнению воздуха, адаптированным к местным условиям, а для увеличения процента приживаемости использовать посадочный материал с комом.

Кроме того, в планах смонтировать системы электро- и водоснабжения, проложить поливочный водовод, установить в парке детские площадки, а также площадку для отдыха взрослых, сделать велосипедные дорожки, поставить скамейки, урны и контейнеры для мусора, предусмотреть уличный туалет и коммуникации к нему, и не забыть о системе видеонаблюдения.

Проект должен быть готов до конца этого года, чтобы уже в 2020-м приступить к его реализации.

ИСТОЧНИК KP.RU