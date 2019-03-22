В парке Героев-летчиков, построенном пять месяцев назад, просела плитка

СЕГОДНЯ 11:26 2019-03-22T11:31:47+03:00

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4 ноября 2018 в Дзержинском районе торжественно открыли парк Героев-летчиков. Бывшая площадка летной базы Качинского училища долгое время была пустырем, который местные жители обходили стороной. Власти в рамках программы благоустройства территорию перед "Парк Хаусом" по-настоящему преобразили. Правда, парком это назвать сложно, деревьев пока тут очень мало, но для детворы и для несолнечных прогулок сделали удобное место.

Подрядчик все исправит за свой счет. Фото: Сергей Степанов

Правда, сейчас оно удобное не во всех местах. Плитка на некоторых дорожках, уложенная по самым современным технологиям с многослойным основанием, просела. Не везде, но дефекты видны невооруженным глазом.

- На выполненные работы по устройству покрытия, как и на все виды работ по реконструкции дорог и общественных территорий, действует гарантия, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии. - В данном случае гарантия составляет 12 месяцев с момента сдачи объекта. Локальные недостатки, которые проявились в результате естественной усадки, составляют незначительную часть от общей площади проведенной реконструкции. Данные изъяны были зафиксированы представителями заказчика - МБУ «ЖКХ Дзержинского района»- в ходе инспекции территории, в адрес подрядной компании уже направлено извещение о необходимости устранить нарушения.

Весь ремонт будет за счет подрядчика.

ИСТОЧНИК KP.RU