На арбузный фестиваль в Камышин гостей отвезут дополнительные электрички

СЕГОДНЯ 17:13 2019-08-22T17:13:58+03:00

Для тех, кто захочет отправиться из Волгограда на фестиваль в Камышин специально сделали тур выходного дня на электричках. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

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Уже в эту субботу, 24 августа, в Камышине Волгоградской области пройдет известный на всю страну арбузный фестиваль. С каждым годом это удивительное мероприятие становится все ярче и масштабнее. Все больше людей съезжаются в Камышин, чтобы поучаствовать в карнавальном шествии, арбузных гонках и купить вкусностей на ярмарке. Для тех, у кого нет собственного авто, но очень хочется на праздник, АО «Волгоградтранспригород» организует тур выходного дня на электричках. Для этого 24 августа назначаются дополнительные поезда в Камышин.

- Жители и гости Волгограда смогут комфортно доехать до Камышина на электричке, а вечером того же дня – вернуться обратно, - поясняют в ппресс-службе ПривЖД.

В частности, на фестиваль поедет пригородный поезд № 6807 Южная - Волгоград-1 – Качалино – Петров Вал. Он отправляется со станции Южная в 5.42, на станции Волгоград-1 он будет в 7:08, на станции Качалино - в 8:44. В Петров Вал поезд прибывает в 10:57. Там пассажиры пересядут на рельсовый автобус № 6506 Петров Вал – Камышин-1 (отправление со станции Петров Вал в 11:10, прибытие в Камышин-1 - в 11:39).

Обратно возвращать гостей фестиваля будут тем же путем. Рельсовый автобус № 6505 Камышин-1 – Петров Вал отправится со станции Камышин-1 в 17:18, прибудет в Петров Вал в 17:47. А там пассажиры пересядут на электричку № 6806/6808/6327 Петров Вал – Качалино – Волгоград-1 – Шпалопропитка (отправление со станции Петров Вал в 18:02, в Качалино приходит в 20:12, в Волгоград-1 - в 21:35, на станцию Шпалопропитка - в 22:26)

Полная стоимость поездки по маршруту Волгоград – Петров Вал – Камышин-1 составляет 460 рублей. Для детей - 230 рублей.

Кроме того, на 24 августа назначены дополнительные рейсы рельсовых автобусов по маршруту Петров Вал – Камышин-1 – Петров Вал.Отправление со ст. Петров Вал в 9:30 и 18:50. Отправление со Камышин-1 в 10:26 и 19:50.

Электропоезд № 6736/6735 Аэропорт - Шпалопротика 24 августа отправится со ст. Аэропорт в 20:24 (на 23 минуты позже) и прибудет на конечную ст. Шпалопропитка в 22:52 (на 34 минуты позже).

ИСТОЧНИК KP.RU