24 и 25 августа 2019 в Камышине: День города, арбузный фестиваль, Митя Фомин и салют - программа праздника

В конце августа, когда спеют самые вкусные арбузы, Камышин в очередной раз докажет, что полосатик может быть не только вкусным, но и забавным, и интересным. В 2019 году Камышинский арбузный фестиваль пройдет уже в 12-й раз. Тема этого года: «Подводные богатства - Арбузного царства». Яркий праздник начнется 24 августа 2019 в 9 утра и продлится до позднего вечера. В программе мероприятий Камышинского арбузного фестиваля 2019 - карнавальное шествие, ярмарка и конкурсы, «Большие арбузные гонки» и «Арбузная олимпиада», выставка бахчевых пугал и тонны сладких арбузов, которыми в «Арбузной обжорке» всех угостят бесплатно, выступление группы «Кума» и самарской кавер-группы Discovery, и, конечно, дефиле барабанщиц и торжественная встреча Петра I. А на следующий день, 25 августа 2019 Камышин отметит свой 351-й день рождения. В программе праздничных мероприятий в День города - большой концерт, хедлайнером которого станет солист группы Hi-Fi Митя Фомин, красочный фейерверк и дискотека. Салют в Камышине начнется 25 августа 2019 в 22.30.

24 августа 2019 гостей Камышинского арбузного фестиваля ждет масса интересного. Главные события развернутся на площади Комсомольской с 9.00 до 14.00. С самого утра здесь откроется выставка-ярмарка, в 9.20 на сцене №1 назовут победителей конкурса «Арбузные фантазии» по художественной нарезке, приготовлению и оформлению блюд, а также конкурса «Арбузный сувенир». В это время с 9.30 на улице Октябрьской начнут строиться в колонны участники «Арбузного карнавала». Стартует красочное шествие в 10.00. Тысячи человек в арбузных костюмах пойдут по улице Октябрьской, через Бородинский мост на площадь Комсомольскую, где в 10.45 начнется еще одно зрелищное действо - арбузный царь Полосатик торжественно встретит Петра I. После торжественных речей начнется награждение победителей конкурсов на самый большой арбуз, «Арбузные малыши» и других. В 11.25 – концерт и развлекательная программа, а в «Камышинской обжорке» гостям начнут раздавать бесплатно около 60 тонн арбузов. В 13.30 стартует «Арбузная олимпиада».

После небольшого перерыва 24 августа в 16.00 на стадионе «Авангард» программу XII Камышинского арбузного фестиваля продолжат конкурс на самое яркое пугало «Бахчевой страж» и «Выставка цветов». В 17.00 здесь стартуют «Большие арбузные гонки», а в 19.30 начнется концерт группы «Кума» и кавер-группы Discovery.

25 августа 2019 года в Камышине отметят День города. На набережной Волги с 18.00 начнут работать творческие и интерактивные площадки. В 20.00 на сцену вновь выйдет группа «Кума», в 20.45 ее сменит волгоградская кавер-группа The Puhoviks, а в 21.45 начнется выступление приглашенной звезды. Митя Фомин будет развлекать камышан до 22.30 – в это время начнется салют, а дискотека продлится до 23.00.

Учтите, что на время арбузного фестиваля и в День города 24 и 25 августа 2019 в Камышине перекроют дороги. Под запретом будет и алкоголь.