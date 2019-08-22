2019-08-22T16:30:02+03:00
Происшествия

В Палласовке поймали водителя, сбившего насмерть женщину и сбежавшего с места ДТП

Смертельную аварию устроил 29-летний безработный парень
Наталья ГЛАЗУНОВА
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На "четырнадцатой" остались вмятины: удар был такой силы, что пешеход скончалась от полученных травм.На "четырнадцатой" остались вмятины: удар был такой силы, что пешеход скончалась от полученных травм.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Полдня понадобилось полицейским из Палласовского района Волгоградской области, чтобы найти водителя, который убил 46-летнюю женщину-пешехода. К вечеру 22 августа оперуполномоченные уголовного розыска и инспекторы ГИБДД его задержали. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в ГУ МВД по региону.

Виновником смертельного ДТП оказался 29-летний парень. Нигде не работает, живет в Палласовке. Это он на своем «ВАЗ-2114» сбил волгоградку и трусливо сбежал с места ДТП, оставив пострадавшую умирать. На его машине нашли вмятины, характерные для такой аварии. Сопротивляться при задержании молодой мужчина не стал. На первом же допросе во всем сознался. Говорит, сбежал, потому что испугался последствий.

Напомним, трагическое ДТП произошло сегодня ночью 22 августа. На улице Остравская легковушка сбила женщину, которая переходила проезжую часть дороги слева направо по ходу движения транспортного средства. Когда «скорая» приехала по вызову, она была еще жива. Но, несмотря на усилия врачей, скончалась в больнице от полученных травм.

Виновника смертельного ДТП в Палласовке нашли и задержали.Видео ГУ МВД по Волгоградской области.

- На мужчину завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения». Ему грозит от 2 до 7 лет лишения свободы. Сейчас ему избирается мера пресечения, - сообщают в Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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