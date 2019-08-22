Полицейские ищут водителя, насмерть сбившего женщину в городе Палласовка

СЕГОДНЯ 10:18 2019-08-22T10:18:23+03:00

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ДТП в Палласовском районе произошло глубокой ночью. О нем в дежурную часть сообщили очевидцы. Сейчас следователи восстанавливают ход событий, но по предварительным данным, водитель на легковушке ехал в сторону улицы Мира по улице Остравская. Автомобилист не заметил женщину, которая переходила дорогу по ходу движения машины. Удар был очень сильным. Пешехода отбросило на несколько метров. Звуки аварии слышали жители окрестных домов, они выбежали на улицу, вызвали полицию и «скорую». Медики забрали пострадавшую в больницу. Но травмы оказались очень серьезным. Волгоградка умерла на операционном столе.

Сейчас сотрудники полиции просят всех, кто знает о водителе или был очевидцем аварии, позвонить по телефону 8(84492) 6-16-89 или 02. Возможно, именно ваш звонок поможет найти лихача.

ИСТОЧНИК KP.RU