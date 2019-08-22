2019-08-22T12:30:16+03:00
Происшествия

В Волгограде полицейские четыре раза стреляли в психа, бросавшегося на них с ножом

Мужчина нанес стражу порядка пять ударов в шею и грудь
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Мужчина ранил полицейского в предплечье, от смертельных ран стража порядка спас бронежилет.Мужчина ранил полицейского в предплечье, от смертельных ран стража порядка спас бронежилет.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Следователи Дзержинскому района Волгограда СУ СК по региону завели уголовное дело по факту нападения на полицейских (по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Напомним, случилось это поздно вечером 20 августа. В полицию позвонила жительница улицы 8-ой Воздушной армии и рассказала, что ее супруг ведет себя неадекватно - схватил нож и бросается на нее. Прибывшие по вызову стражи порядка застали 36-летнего мужчину в состоянии неконтролируемой агрессии, как выяснилось позже, он страдает психическим расстройством.

- Он закрылся в квартире с женой. Пока вызванные на подмогу сотрудники МУ «Служба спасения» открывали дверь, мужчина выбежал на лестничную клетку с двумя кухонными ножами. Он сразу напал на одного из полицейских и нанес не менее пяти ударов в область груди и шеи, - рассказывают «КП-Волгоград» подробности инцидента в СУ СК по региону. - Полицейского спасло лишь то, что он был в бронежилете. Но психбольному удалось ранить его в левое предплечье.

Психбольной напал на полицейского при задержании.

Чтобы остановить разбушевавшегося мужчину, правоохранители вынуждены были открыть огонь.

- Они сделали четыре выстрела из табельного оружия в сторону нападающего. Только после этого мужчину задержали и отвезли в больницу, - добавляют в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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