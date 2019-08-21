В Волгограде еще один психически больной человек устроил дебош и потасовку с полицейскими

СЕГОДНЯ 10:13 2019-08-21T11:49:50+03:00

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Осень еще не наступила, у некоторых состоящих на учете в психиатрической больнице началось обострение. Сначала женщина нападала с ножом на людей в магазине. В этот же день, уже ночью, жительница дома по 8-й Воздушной Армии позвонила в полицию. Она рассказала, что ее сожитель ведет себя неадекватно, пытается ее убить, бросается с ножом. На место выехали силовики, медики, спасатели. Но попасть внутрь не получилось. Мужчина запер дверь на замок. Он стал угрожать расправой и своей подруге и всем, кто приехал ему помочь.

Его удалось уговорить отпустить женщину, а потом открыть дверь. Но так просто сдаваться волгоградец не собирался. Он двумя ножами пытался порезать сотрудника полиции. К счастью, тот был в бронежителете и серьезных травм не получил. В отличие от нападавшего. В отношении него применили табельное оружие. С ранением его отвезли в больницу.

Сейчас следователи выясняют, как давно мужчина проходил лечение, правомерно ли находился вне больницы.

Кстати, как рассказали "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области, проверка подтвердила, что оружие применили вполне обоснованно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/727162" frameborder="0"></iframe> Психбольной напал на полицейского при задержании.

ИСТОЧНИК KP.RU