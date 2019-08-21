В Волгограде еще один психически больной человек устроил дебош и потасовку с полицейскими
Осень еще не наступила, у некоторых состоящих на учете в психиатрической больнице началось обострение. Сначала женщина нападала с ножом на людей в магазине. В этот же день, уже ночью, жительница дома по 8-й Воздушной Армии позвонила в полицию. Она рассказала, что ее сожитель ведет себя неадекватно, пытается ее убить, бросается с ножом. На место выехали силовики, медики, спасатели. Но попасть внутрь не получилось. Мужчина запер дверь на замок. Он стал угрожать расправой и своей подруге и всем, кто приехал ему помочь.
Его удалось уговорить отпустить женщину, а потом открыть дверь. Но так просто сдаваться волгоградец не собирался. Он двумя ножами пытался порезать сотрудника полиции. К счастью, тот был в бронежителете и серьезных травм не получил. В отличие от нападавшего. В отношении него применили табельное оружие. С ранением его отвезли в больницу.
Сейчас следователи выясняют, как давно мужчина проходил лечение, правомерно ли находился вне больницы.
Кстати, как рассказали "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области, проверка подтвердила, что оружие применили вполне обоснованно.
Психбольной напал на полицейского при задержании.
ИСТОЧНИК KP.RU