Три волгоградские трассы опять закрыли для фур из-за жары

СЕГОДНЯ 13:00 2019-08-20T13:00:13+03:00

Ограничения действуют для фур с 10 утра до 10 вечера.

Еще четыре дороги перекрыли для тяжеловесов в Ростовской области

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Дальнобойщикам, которые колесят по югу России, сегодня не позавидуешь: жара стоит такая, что под их тяжеловесами плавится асфальт. Именно из-за этого - чтобы сохранить дороги - большегрузам и запретили ездить в солнцепек. Уже третьи сутки ФКУ Упрдор Москва-Волгоград вводит ограничения на передвижение фур по трассам в Волгоградской области. Сегодня закрыли три трассы:

- Р-22 «Каспий» а/д М-4 «Дон» - Тамбов – Волгоград – Астрахань, Подъезд к городу Элиста;

- Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград;

- А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с Украиной.

Еще четыре трассы закрыли для большегрузов в Ростовской области:

- А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с Украиной;

- А-280 Ростов-на-Дону – Таганрог – граница с Украиной;

- А-270 автомобильная дорога М-4 «Дон» – Новошахтинск – граница с Украиной;

- А-135 Подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к г. Ростову-на-Дону (Северный, Южный и Западный подъезды).

И, судя по прогнозам синоптиков, которые обещают в ближайшие дни плюс сорок и выше, дальнобойщикам придется ездить только по ночам: ограничения действуют с 10 утра до 10 вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU