МЧС предупреждает: в Волгоградской области ожидается сильная жара

СЕГОДНЯ 12:17 2019-08-20T12:17:48+03:00

Пейте больше воды, не находитесь долго на солнцепеке - берегите себя. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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Ну что, волгоградцы, соскучились по жаркому лету? Готовьте прохладительные напитки и панамки: в ближайшие дни в Волгоградской области ожидается сильная жара - плюс 40 и выше. В ГУ МЧС по региону предупреждает о высоком уровне пожароопасности и просит воздержаться от разжигания костров на природе.

По прогнозу волгоградских синоптиков, в ближайшие дни в южных районах области столбик термометра днем будет держаться на отметке +40...+42ºС. В такую жару пожар может вспыхнуть от малейшей искры.

- В связи со сложившейся неблагоприятной (в плане пожарной безопасности) обстановкой призываем граждан: не поджигайте сухую траву, камыш, мусор, исключите розжиг костра, - обращаются к волгоградцам и гостям региона в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

И напоминают, что в нескольких районах Волгоградской области действует особый противопожарный режим, при котором штрафы за нарушение правил пожарной безопасности возрастают вдвое.

- Если вы увидели возгорание, не оставайтесь в стороне, если есть возможность, примите меры по его ликвидации. Если очаг возгорания достиг больших размеров, вызывайте пожарную охрану по телефону «101» для любого оператора мобильной связи, - просят спасатели.

И не забывайте беречь себя в жару: не находитесь долго на солнце, принимайте больше жидкости (предпочтительно не сладкой и не газированной), откажитесь от употребления спиртного. В случае ухудшения состояния обратитесь за помощью в медучреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU