2019-08-19T19:37:56+03:00
Общество

На проект нового роддома в больнице №25 Волгограда выделили 45 миллионов рублей

На разработку документации дают один год
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Здание роддома построят рядом с основным и соединят их теплым переходом.Здание роддома построят рядом с основным и соединят их теплым переходом.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Изменить размер текста:

О планах построить новый роддом в больнице №25 Волгограда глава региона Андрей Бочаров заговорил еще год назад. Весной 2019-го он рассказал, что это будет роддом третьего уровня, и обслуживать он будет не только жителей северных районов Волгограда, но и из близлежащих муниципальных районов области. И вот сегодня, 19 августа, на сайте Госзакупок появился тендер - ищут подрядчика, который возьмется спроектировать современный роддом. На эти цели из бюджета выделяют почти 45 миллионов рублей.

Здание роддома будет расположено рядом с основным зданием больницы №25. Для этого выделят участок и продумают даже систему отапливаемого перехода между строениями. В самом роддоме по плану будет несколько отделений: лечебно-диагностическое, акушерский стационар, неонатальный стационар, гинекологический блок, клинико-диагностическое отделение, ну и технические строения )котельная, подстанция и прочее). Пищеблок и прачечная не предусматриваются, так как это будет находиться все в здании больницы.

На разработку проекта подрядчику, который выиграет тендер, дается 11 месяцев. К окончанию этого срока проект уже должен быть готов и утвержден Госэкспертизой. А сам роддом власти обещали построить уже к 2024 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Москва отдает Волжскому 15 старых трамваев
В Кировском районе Волгограда откроется новый молодежный центр
«Никто не горит»: пар в салоне автобуса напугал волгоградских пассажиров
В Астрахани дагестанского полицейского отправили в колонию за избитого ППСника
Внедорожник раздавил уснувшего на дороге астраханца
Психически ненормальный мужчина «заминировал» поезд Волгоград - Санкт-Петербург
Семья волгоградцев заблудилась в лесу на Кубани
Нетихий Волжский: город-спутник попал в ТОП-10 шумных городов России
Администрация Среднеахтубинского района продала Аленушку в частные руки
В Волгоградской области новая вспышка чумы свиней
Работники волгоградских заводов получают зарплату в 36 тысяч рублей
В волгоградском онкодиспасенере заработало уникальное оборудование, спасающее живые клетки от облучения
Под Астраханью парень спас подругу матери от изнасилования
«Ночь кино»: волгоградцам покажут бесплатно три фильма
Из-за жары для фур опять закрыли четыре волгоградские трассы
Волгоградцев приглашают на овощную ярмарку
Двух волгоградцев обманули мошенники под видом банковских сотрудников
За выходные волгоградские велосипедисты нарушили ПДД 45 раз
За пять лет волгоградцы разжирели вдвое
Один протаранил рекламный щит, другой – столб: двое волгоградских детей пострадали в авариях