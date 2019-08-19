На проект нового роддома в больнице №25 Волгограда выделили 45 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 19:37 2019-08-19T19:37:56+03:00

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О планах построить новый роддом в больнице №25 Волгограда глава региона Андрей Бочаров заговорил еще год назад. Весной 2019-го он рассказал, что это будет роддом третьего уровня, и обслуживать он будет не только жителей северных районов Волгограда, но и из близлежащих муниципальных районов области. И вот сегодня, 19 августа, на сайте Госзакупок появился тендер - ищут подрядчика, который возьмется спроектировать современный роддом. На эти цели из бюджета выделяют почти 45 миллионов рублей.

Здание роддома будет расположено рядом с основным зданием больницы №25. Для этого выделят участок и продумают даже систему отапливаемого перехода между строениями. В самом роддоме по плану будет несколько отделений: лечебно-диагностическое, акушерский стационар, неонатальный стационар, гинекологический блок, клинико-диагностическое отделение, ну и технические строения )котельная, подстанция и прочее). Пищеблок и прачечная не предусматриваются, так как это будет находиться все в здании больницы.

На разработку проекта подрядчику, который выиграет тендер, дается 11 месяцев. К окончанию этого срока проект уже должен быть готов и утвержден Госэкспертизой. А сам роддом власти обещали построить уже к 2024 году.

ИСТОЧНИК KP.RU