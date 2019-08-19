2019-08-19T09:44:37+03:00
Происшествия

Один протаранил рекламный щит, другой – столб: двое волгоградских детей пострадали в авариях

Всего в ДТП травмы получили четыре ребенка, одна девочка погибла
Юлия Данильченко
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Неизвестный бросил пассажирку в салоне, а сам скрылся.Неизвестный бросил пассажирку в салоне, а сам скрылся.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Двое погибших и девятнадцать пострадавших – такова статистика аварийности в Волгоградской области за 19 августа. Среди жертв есть и двухлетняя девочка, которая скончалась во время столкновения двух «ВАЗов» в Октябрьском районе. В том же ДТП в больницу угодили дети пяти и трех лет. Но это не все: в списках получивших травмы еще двое несовершеннолетних.

Мальчик шести лет попал в больницу после происшествия в Красноармейском районе Волгограда: его 63-летний дедушка за рулем «Митсубиси Лансер» не справился с управлением и на улице Лазоревой протаранил рекламный щит. В итоге ребенок и 65-летняя пассажирка попали в медучреждение.

Еще одна авария произошла в Тракторозаводском районе. Неизвестный водитель за рулем «семерки» мчался по улице Николая Отрады и врезался в световую опору. Вызывать сотрудников ГИБДД мужчина не стал, решил скрыться с мест, бросив юную пассажирку в салоне. Благо, очевидцы вызвали врачей.

- В результате ДТП 15-летняя пассажирка указанной автомашины доставлена в больницу, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областного Главка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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