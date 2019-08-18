2019-08-18T16:32:22+03:00
Происшествия

Под Волгоградом в ДТП погибла двухлетняя девочка и водитель, еще пятеро в больнице

Крупная авария случилась из-за выезда водителя на «встречку»
Юлия Данильченко
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В больницу госпитализировали пять человек.В больницу госпитализировали пять человек.Фото: Евгения ГУСЕВА
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И снова жуткое ДТП в Волгоградской области, и снова из-за выезда на полосу встречного движения. Двое погибших, среди них двухлетняя малышка. Жизнь ребенка оборвалась на 72-ом километре трасса «Волгоград – Котельниково» в Октябрьском районе неподалеку от села Абганерово около трех часов дня.

- Водитель «Киа Рио» из Тюменской области, двигавшийся с юга, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Форд Фокус» с пермскими номерами, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Помимо ребенка погиб 37-летний водитель «Форда». Его жена и дети пяти и трех лет попали в больницу с серьезными травмами. Виновника аварии и его 26-летняя супругу также доставили в медучреждение, а вот их малышку спасти не удалось.

По факту аварии проводится проверка, на месте работают сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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