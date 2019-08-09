Карту всех камер на дорогах Волгоградской области опубликовала ГИБДД

Госавтоинспекция России опубликовала в свободном доступе интерактивную карту, на которой указаны все камеры фиксации нарушений на дорогах. Информацию в разделы загружают постепенно, наконец, появилась и карта дорожных камер Волгоградской области. Всего в регионе сейчас 312 мест размещения средств автоматической фото и видеофиксации нарушений ПДД. А весной 2011 года, когда состоялось первое знакомство с всевидящим оком в Волгограде, камер было всего 16 на весь город-миллионник. Кстати, в области еще остались районы, где камер на дорогах до сих пор нет.

«КП-Волгоград» подсчитала, что больше всего видеоконтроллеров в самом Волгограде – 124 камеры. Самые просматриваемые районы – Центральный и Дзержинский. На втором месте по области Светлоярский район, следом идут Волжский, Дубовка и Калач-на-Дону.

Все до одной камеры на волгоградских дорогах фиксируют нарушения скоростного режима. Но есть и такие, что видят стоп-линию, проезд на красный, выезд на перекресток при заторе, движение по встречке, по тротуару и по обочине, по пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам, а также непредоставление преимущества в движении пешеходу или велосипедисту и движение по выделенке для общественного транспорта. Правда, камеры с дополнительными параметрами фотовидеофиксации установлены на дорогах только в самом Волгограде, несколько штук есть и в Волжском.

Напомним, карту разработали специалисты подведомственного подразделения по итогам госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности. Сайт kp.ru писал, что вице-премьер РФ Максим Акимов тогда поручил создать систему, позволяющую всем гражданам получить доступ к данным о дорожных камерах.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ГИБДД, сейчас раздел работает в тестовом режиме, в дальнейшем его будут регулярно пополнять и актуализировать. Адрес - https://гибдд.рф/milestones

Данные по состоянию на 8 августа 2019 года. Полужирным обозначены адреса размещения камер с расширенным функционалом.

КАМЕРЫ ФОТОВИДЕОФИКСАЦИИ НА ДОРОГАХ ВОЛГОГРАДА

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

пр. Героев Сталинграда, 33

пр. Столетова - ул. 2-я Динамовская - запрещающий сигнал светофора, выезд на перекресток при заторе на нем

ул. 40 лет ВЛКСМ, 64А

ул. 40 лет ВЛКСМ - ул. Моцарта - запрещающий сигнал светофора, выезд на перекресток при заторе на нем

ул. Довженко, 6

ул. Лазоревая, у д. 142 по ул. Луговая

ул. Лазоревая - ул. Бобровская - запрещающий сигнал светофора, выезд на перекресток при заторе на нем

ул. Лазоревая - ул. Ольгинская - запрещающий сигнал светофора, выезд на перекресток при заторе на нем

пр. Героев Сталинграда - б-р Энгельса - запрещающий сигнал светофора, выезд на перекресток при заторе на нем

ул. Лазоревая, 168

КИРОВСКИЙ РАЙОН

ул. 64 Армии - ул. Кирова - запрещающий сигнал светофора, выезд на перекресток при заторе на нем

ул. 64-й Армии, 79

ул. Кирова, 96

ул. Колосовая, 12

ул. Лазоревая, пос. Веселая Балка, 1 – в обе стороны

ул. Лазоревая - ул. С. Чекалина - запрещающий сигнал светофора, выезд на перекресток при заторе на нем

ул. Лимоновая - ул. Тополевая - запрещающий сигнал светофора, выезд на перекресток при заторе на нем

ул. Песчаная, 50

ул. Лимоновая, ООТ 9-я Больница

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

пр. Университетский - ул. Тормосиновская - запрещающий сигнал светофора, выезд на перекресток при заторе на нем

пр. Университетский - ул. Сухова (напротив ул. Песчанокопской, 15) -непредоставление преимущества в движении пешеходу или велосипедисту

пр. Университетсткий, 107 – в обе стороны

пр. Университетсткий, 2

пр. Университетсткий, 80

ул. Электролесовская, 15

ул. Электролесовская, 45 – в обе стороны

въезд в тоннель мкр.201 Тулака со стороны ул. Рабоче-Крестьянской – во все стороны

пр. Университетский, 94 - запрещающий сигнал светофора, выезд на перекресток при заторе на нем

пос. М. Горького, А-260, с 16 км по 18 км – в обе стороны

ВОРОШИЛОВСКИЙ Р-Н

ул. Неждановой, 39

ул. Рабоче-Крестьянская, 9 Б

ул. Рабоче-Крестьянская, 38

ул. Рабоче-Крестьянская - ул. Калинина - запрещающий сигнал светофора, выезд на перекресток при заторе на нем

ул. Рабоче-Крестьянская, 61

ул. Рабоче-Крестьянская - ул. КИМ - запрещающий сигнал светофора, выезд на перекресток при заторе на нем

ул. Череповецкая - ул. Елисеева - запрещающий сигнал светофора, выезд на перекресток при заторе на нем

ул. Череповецкая - ул. Ростовская - запрещающий сигнал светофора, выезд на перекресток при заторе на нем

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-Н

ул. Рокоссовского, 2Г

мост через Волгу

пр. Ленина - Аллея Героев - запрещающий сигнал светофора, выезд на перекресток при заторе на нем

пр. Ленина, мост через р. Царица

пр. Ленина - ул. Глазкова - запрещающий сигнал светофора, выезд на перекресток при заторе на нем

ул. Рокоссовского - ул. Невская - запрещающий сигнал светофора, выезд на перекресток при заторе на нем

ул. Комсомольская, 55-11 (со стороны ул. Мира и ул. Пархоменко)

ул. Хиросимы - ул. Пархоменко - запрещающий сигнал светофора, выезд на перекресток при заторе на нем

наб. 62-й Армии, 86 – в обе стороны

наб. 62-й Армии, музей-панорама «Сталинградская битва»

пр. Ленина - Центральный стадион

пр. Ленина, 15 - движение по полосе общественного транспорта

пр. Ленина, 29

пр. Ленина - ул. 7-й Гвардейской - запрещающий сигнал светофора, выезд на перекресток при заторе на нем

пр. Ленина - ул. Комсомольская - запрещающий сигнал светофора, выезд на перекресток при заторе на нем

ул. Невская, 13

ул. Невская, 5

ул. Рокоссовского, 18А – в обе стороны

ул. Рокоссовского, 54 (в сторону пр. Жукова)

ул. Рокоссовского, 60 (в обратную сторону)

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

п. Гумрак, ул. Ленина 3а - выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам

б-р 30-летия Победы, 54а

б-р 30-летия Победы, 40

3-я продольная магистраль - ул. Ангарская

3-я продольная магистраль, ул. Землячки, 40

3-я продольная магистраль у д. 27 по ул. Землячки

3-я Продольная магистраль, ул. Землячки, 37А

пр. Жукова, 24

пр. Жукова - ул. Трехгорная - запрещающий сигнал светофора, выезд на перекресток при заторе на нем

пр. Жукова - ул. Хорошева - запрещающий сигнал светофора, выезд на перекресток при заторе на нем

пр. Жукова, 106А – в обе стороны

пр. Жукова, 169 - движение по полосе общественного транспорта

пр. Жукова, 169

пр. Жукова, 77

пр. Жукова, 83

пр. Жукова, 112

ул. Ангарская, 137

ул. Ангарская - ул. Рокоссовского - запрещающий сигнал светофора, выезд на перекресток при заторе на нем

ул. Землячки, 80а

ул. Землячки, 40

пос. Гумрак, ул. Ленина напротив дома по ул. Маршала Жукова, 51 Б

пос. Гумрак, ул. Ленина - пер. Лесной

пос. Гумрак, ш. Авиаторов, АЗС Фаэтон

ул. Историческая, 138

ул. Историческая, 181А

ул. Историческая, 187

ул. Историческая - ул. Домостроителей

ул. Покрышкина, 6

ул. Рокоссовского 72

ул. Симонова - ул. 8-й Воздушной Армии - запрещающий сигнал светофора, выезд на перекресток при заторе на нем

шоссе Авиаторов - пер. Таймырский

шоссе Авиаторов - ул. Авторемонтная

ул. Качинцев - пр. Жукова - запрещающий сигнал светофора, выезд на перекресток при заторе на нем

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ Р-Н

ул. Лермонтова – ул. Геническая

3-я Продольная магистраль, ул. Менделеева, 236

пр. Ленина, 121

пр. Ленина, 65

пр. Ленина - пр. Металлургов - запрещающий сигнал светофора, выезд на перекресток при заторе на нем

ул. Еременко - ул. 39-й Гвардейской - запрещающий сигнал светофора, выезд на перекресток при заторе на нем

пр. Ленина - ул. 39-й Гвардейской

пр. Ленина, 147

пр. Ленина, 114 – в обе стороны

пр. Ленина, 73

пр. Ленина, 107

ул. Менделеева, 222А

пр. Ленина - ул. Тарифная

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ Р-Н

ул. Александрова, 94

ул. Н. Отрады, дамба через р. Мокрая Мечетка

ул. Н. Отрады - ул. Кастерина - запрещающий сигнал светофора, выезд на перекресток при заторе на нем

ул. Н. Отрады, 15

пр. Ленина, 173а

пр. Ленина, 203 – в обе стороны

пр. Ленина, 197 Б – в обе стороны

ул. Н. Отрады - ул. Богомольца

ул. Ополченская - ул. Рыкачёва

ул. Шурухина - поворот на СНТ «Дзержинец»

пос. ГЭС, ул. Героев Тулы, 9

пр. Ленина - ул. Михайлова - запрещающий сигнал светофора, выезд на перекресток при заторе на нем

ул. Н. Отрады - ул. Мясникова - запрещающий сигнал светофора, выезд на перекресток при заторе на нем

3-я Продольная магистраль, 8 км к Р-228 - в обе стороны

КАМЕРЫ ФОТОВИДЕОФИКСАЦИИ НА ДОРОГАХ ВОЛЖСКОГО

пересечение ул. Карбышева и ул. Заводская - запрещающий сигнал светофора, выезд на перекресток при заторе на нем

г. Волжский, пос. Металлург - в обе стороны

пр. Ленина - ул. 87 Гвардейской Дивизии - запрещающий сигнал светофора, выезд на перекресток при заторе на нем

пр. Ленина - ул. Александрова - запрещающий сигнал светофора, выезд на перекресток при заторе на нем

пр. Ленина - ул. Оломоуцкая - запрещающий сигнал светофора, выезд на перекресток при заторе на нем

пр. Ленина, 38 - Гайдара

ул. Карбышева, 57 - в обе стороны

ул. Карбышева, 124 - в обе стороны

ул. Карбышева, 85

ул. Карбышева - ул. Александрова

ул. Мира, 74 - ул. Оломоуцкая - запрещающий сигнал светофора, выезд на перекресток при заторе на нем

а/д Волгоград-Волжский поворот на СНТ Энергетик - в обе стороны

пр. Ленина, 97 (в сторону Волгограда)

пр. Ленина, 72 (в сторону р.п. Ср. Ахтуба)

пр. Ленина, 75 (в сторону Волгограда)

ГДЕ МОГУТ СТОЯТЬ ПЕРЕДВИЖНЫЕ КАМЕРЫ ФОТОВИДЕОФИКСАЦИИ НА ДОРОГАХ ВОЛГОГРАДА И ОБЛАСТИ

Волгоград, Ворошиловский р-н, 3-я продольная магистраль у д.10А по ул. Неждановой

Волгоград, 3-я продольная магистраль 3 км от Р-228 Сызрань-Волгоград

Волгоград, Дзержинский р-н, 3-я продольная магистраль у д. 131Б по ул. Ангарской - в обе стороны

Волгоград, Дзержинский р-н, 3-я продольная магистраль поворот на СНТ Волжанин

Волгоград, Дзержинский р-н, 3-я продольная магистраль у д. 3А по ул. Землячки

Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 100

Волгоград, Тракторозаводский р-н, Р-228 676 км - в обе стороны

Волгоград, Кировский р-н у д. 88Б по ул. С. Чекалина

Волгоград, Кировский р-н, ул. Лазоревая, 307 - в обе стороны

Волжский, ул. Пушкина, 95

Строительство мостового перехода через р. Волга в Волгограде. Второй пусковой комплекс» 2 км и 6 км

Городищенский район, Р-228 667 км

Городищенский район, Р-228 668 км

Городищенский р-н, Р-22 927 км

Городищенский р-н, Р-22 939 км

Городищенский р-н, Р-22 939 км

Дубовский р-н, Р-228 659 км

Дубовский р-н, Р-228 655 км

Среднеахтубинский р-н, К-22, Волгоград-Краснослободск-Ср Ахтуба, 9 км

Калачевский р-н, А-260 90 км – в обе стороны

Светлоярский р-н, АД18К-1 Волгоград-Сальск 18 км

Светлоярский р-н, подъезд к г. Элиста Р-22 Каспий, 45 км – во все стороны

Ленинский р-н, Волгоград-Астрахань, 66 км

Фроловский р-н, Р-22 821 км

Фроловский р-н, P-22 821 км

Новоаннинский р-н, Р-22 711 км

КАМЕРЫ ФОТОВИДЕОФИКСАЦИИ НА ТРАССЕ Р-228 СЫЗРАНЬ - САРАТОВ - ВОЛГОГРАД

Камышинский район, c 458 км по 459 км, с 534 км по 537 км – в обе стороны

г. Камышин, 509-508км, от Волгограда (в пределах ул. Сорокиных и Маресьева)

г. Камышин, ул. Волгоградская, 47

г. Дубовка, 645-644 км

г. Дубовка, 648-647 км

Дубовский р-н, с. Оленье, 631-630 км

Дубовский р-н, 632-631 км, 630 км

Дубовский р-н, с 562 км по 565 км, с 567 км по 569 км, с 569 км по 571 км, с 594 км по 596 км, с 641 км по 644 км, с 660 км по 661 км – везде в обе стороны

Городищенский район, с 663 км по 667 км - в обе стороны

КАМЕРЫ ФОТОВИДЕОФИКСАЦИИ НА ТРАССЕ М6

Иловлинский р-н, автодорога М6, 888-887км.

КАМЕРЫ ФОТОВИДЕОФИКСАЦИИ НА ТРАССЕ А-260 «ВОЛГОГРАД-КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ-ГРАНИЦА С УКРАИНОЙ»

136 км

Городищенский район, с 34 км по 36 км, с 44 км по 47 км – в обе стороны

Калачёвский район, с 77 км по 81 км, с 95 км по 98 км – в обе стороны

Суровикинский район, с 73 км по 77 км, с 98 км по 112 км, с 112 км по 116 км, с 112 км по 98 км, с 116 км по 120 км, с 120 км по 116 км, с 120 км по 122 км, с 143 км по 147 км, с 159 км по 161 км, с 161 км по 162 км – в обе стороны

Чернышковский район, с 162 км по 164 км – в обе стороны

КАМЕРЫ ФОТОВИДЕОФИКСАЦИИ НА ТРАССЕ Р-22 «КАСПИЙ» МОСКВА- ВОЛГОГРАД

Новониколаевский район, с 665 км по 666 км – в обе стороны

Новоаннинский район, с 720 км по 721 км – в обе стороны

Михайловский район, 787 км – в обе стороны

Михайловский район, с 781 км по 784 км, с 784 км по 787 км, с 791 км по 792 км, с 798 км по 799 км – везде в обе стороны

Фроловский район, с 835 км по 837 км, с 837 км по 841 км, с 841 км по 843 км, с 843 км по 848 км, с 848 км по 850 км – везде в обе стороны

Фроловский – Иловлинский район, с 850 км по 879 км –в обе стороны

Иловлинский район, с 879 км по 881 км, с 881 км по 885 км, с 885 км по 887 км, с 887 км по 904 км, с 904 км по 907 км, с 907 км по 916 км – везде в обе стороны

Городищенский район, с 663 км по 667 км, с 934 км по 939 км, с 949 км по 951 км, с 951 км по 958 км, с 960 км по 961 км – в обе стороны

922 км + 795 м

1029 км – в обе стороны

АД 18К-1, Волгоград - Октябрьский - Котельниково - Зимовники – Сальск

с 178 км по 179 км – в обе стороны

с 179 км по 181 км – в обе стороны

с 7 км по 10 км – в обе стороны

Ленинский р-н

АД 18Р-1, Волгоград (от г. Волжский) – Астрахань, с 50 км по 51 км – в обе стороны

Среднеахтубинский р-н

п. Средняя Ахтуба, ул. Кузнецкая-1, 32

17 км 100 м, на территории п. Колхозная Ахтуба

5 км 600 м, на въезде х. Бурковский

ФАД подъезд к г. Элиста от Р-22 «Каспий»

с 39 км по 41 км – в обе стороны

М.Чапурники, с 41 км по 42 км – в обе стороны

с 64 км по 65 км – в обе стороны

с 71 км по 73 км – в обе стороны