2019-08-10T16:16:54+03:00
Происшествия

В Астрахани молодой водитель сбил двух школьников: девочка в коме

За два года вождения 20-летний виновник ДТП накопил 37 штрафов
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Дети перебегали дорогу в неположенном месте. Фото ГУ МВД по Астраханской области.Дети перебегали дорогу в неположенном месте. Фото ГУ МВД по Астраханской области.
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Еще одна тревожная новость пришла из Астрахани: очередная авария, в которой пострадали два ребенка. На этот раз школьников сбил на дороге 20-летний водитель «Лады».

Случилось это вечером 9 августа на улице Соликамской в Астрахани. 20-летний водитель «Лады Приоры» мчался на приличной скорости, а в это время в неположенном месте из-за припаркованной машины на дорогу выбежали двое детей. Молодой водитель нажал на тормоз, но было поздно. 11-летняя девочка и ее 9-летний братишка оказались под колесами.

- Основной удар пришелся на старшую девочку. Медики, которые ее забрали на «скорой» в больницу, диагностировали ушиб легких и закрытую черепно-мозговую травму. Сейчас она в коме первой степени, состояние ее оценивают, как тяжелое. 9-летний мальчик тоже получил сотрясение мозга, но он в сознании, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.

Водитель с места аварии сбежать не пытался. Он также пребывает в шоковом состоянии. Впрочем, аккуратным водителем его назвать нельзя. По данным астраханской полиции, за два года своего вождения он умудрился 37 раз нарушить правила дорожного движения. Имеются и неоплаченные штрафы. Очевидцы рассказывают, что отец детей, который примчался на место Чп буквально через пару минут после случившегося, чуть не устроил водителю самосуд. К счастью, вмешались прохожие и правоохранители.

- По факту ДТП проводится проверка, - уточняют в региональном ведомстве.

Напомним, утром 10 августа на астраханской трассе разбилась семья из Волгограда: погибли двое родителей и двое их деток - 3 года и 1 годик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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