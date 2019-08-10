2019-08-10T16:25:30+03:00
Происшествия

На астраханской трассе разбилась семья из Волгограда: трое взрослых и двое детей погибли

Старшему ребенку было всего три года, младшей девочке - чуть больше годика [фото, видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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От "Лады" осталась только груда металла. Фото ГУ МВД по Астраханской области.От "Лады" осталась только груда металла. Фото ГУ МВД по Астраханской области.
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Страшная авария произошла сегодня, 10 августа на астраханской трассе. На огромной скорости практически лоб в лоб столкнулись две легковушки - «Лада Гранта» и «Хонда Фит». В «Ладе» не выжил никто - погибла вся семья - папа, мама и двое маленьких деток.

Машины столкнулись лоб в лоб в семи километрах от Ахтубинска. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

Машины столкнулись лоб в лоб в семи километрах от Ахтубинска. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области, авария произошла примерно в 0.55 по местному времени на 148-м км автодороги «Волгоград - Астрахань» (это в семи километрах от города Ахтубинск).

На видео попала авария на трассе Волгоград-Астрахань, где погибли пять человек.Видео - ГУ МВД по Астраханской области.

Удар был такой силы, что отечественную легковушку смяло в гармошку. После столкновения она улетела с дороги в кювет. Несмотря на то, что медики приехали на место ДТП довольно быстро, спасти из «Лады» никого не удалось.

К сожалению даже детские кресла не спасли малышей. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

К сожалению даже детские кресла не спасли малышей. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

- Погибли супруги - 27-летний мужчина и его 28-летняя жена, а также двое их детей - трехлетний мальчик и годовалая девочка, - сообщают в ведомстве.

Кто нарушил ПДД и стал виновником аварии, выясняет полиция. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

Кто нарушил ПДД и стал виновником аварии, выясняет полиция. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

Водителя иномарки забрали на "скорой" с места ДТП чуть живым. Однако, травмы оказались очень серьезными, чуть позже он также скончался в реанимации. И число жертв аварии выросло до пяти.

Кто нарушил ПДД и стал виновником аварии, выясняет полиция. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

Кто нарушил ПДД и стал виновником аварии, выясняет полиция. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

- На месте ДТП работают сотрудники полиции, - уточняют в Главке. - В ходе проверки будет установлен виновник аварии, нарушивший Правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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