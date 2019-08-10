На астраханской трассе разбилась семья из Волгограда: трое взрослых и двое детей погибли
Страшная авария произошла сегодня, 10 августа на астраханской трассе. На огромной скорости практически лоб в лоб столкнулись две легковушки - «Лада Гранта» и «Хонда Фит». В «Ладе» не выжил никто - погибла вся семья - папа, мама и двое маленьких деток.
Машины столкнулись лоб в лоб в семи километрах от Ахтубинска. Фото ГУ МВД по Астраханской области.
Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области, авария произошла примерно в 0.55 по местному времени на 148-м км автодороги «Волгоград - Астрахань» (это в семи километрах от города Ахтубинск).
На видео попала авария на трассе Волгоград-Астрахань, где погибли пять человек.Видео - ГУ МВД по Астраханской области.
Удар был такой силы, что отечественную легковушку смяло в гармошку. После столкновения она улетела с дороги в кювет. Несмотря на то, что медики приехали на место ДТП довольно быстро, спасти из «Лады» никого не удалось.
К сожалению даже детские кресла не спасли малышей. Фото ГУ МВД по Астраханской области.
- Погибли супруги - 27-летний мужчина и его 28-летняя жена, а также двое их детей - трехлетний мальчик и годовалая девочка, - сообщают в ведомстве.
Кто нарушил ПДД и стал виновником аварии, выясняет полиция. Фото ГУ МВД по Астраханской области.
Водителя иномарки забрали на "скорой" с места ДТП чуть живым. Однако, травмы оказались очень серьезными, чуть позже он также скончался в реанимации. И число жертв аварии выросло до пяти.
Кто нарушил ПДД и стал виновником аварии, выясняет полиция. Фото ГУ МВД по Астраханской области.
- На месте ДТП работают сотрудники полиции, - уточняют в Главке. - В ходе проверки будет установлен виновник аварии, нарушивший Правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU