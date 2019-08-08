2019-08-08T17:13:13+03:00
Общество

Суд Волгограда признал кондуктора, выгнавшего школьника с проездным из троллейбуса, виновным

МУП «Метроэлектротранс» попытался оспорить штраф, но проиграл дело
Наталья ГЛАЗУНОВА
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МУП "Метроэлектротранс" заплатит штраф в размере 20 тысяч рублей.МУП "Метроэлектротранс" заплатит штраф в размере 20 тысяч рублей.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Девять месяцев родители 14-летнего волгоградского школьника добиваются справедливости: они требуют наказать кондуктора, который высадил их ребенка вечером из троллейбуса, хотя у того был при себе проездной билет. И только сегодня в этом деле поставила точку Апелляционная инстанция Арбитражного суда Волгоградской области: она признала виновным МУП «Метроэлектротранс», а наказание и штраф, который ему выписали - справедливым.

Напомним, вечером 13 ноября 2018-го школьник Ваня возвращался с тренировки домой. Сев в троллейбус №12, который ехал со Спартановки на площадь Возрождения, он предъявил кондуктору транспортную карту «Волна», но «пластик» почему-то не сработал в валидаторе. Денег у Вани с собой не было, но был чек об оплате проездного билета и справка из школы. Все эти документы мальчишка предъявил кондуктору, но та и слышать ничего не хотела. Троллейбус остановился прямо на мосту через реку Мечетка, и ребенка выгнали из транспорта. А ведь на часах было уже полдесятого вечера, и в ноябре в это время уже холодно и темно. К счастью, с мальчиком ничего не случилось: он добрался благополучно домой. Но ведь могло быть иначе.

Региональный Роспотребнадзор, куда обратились родители школьника, признал МУП виновным и выписал штраф в размере 20 тысяч рублей. Но в «Метроэлектротрансе» не согласились с наказанием и попытались его оспорить.

- В данном случае проезд был оплачен путем приобретения и оплаты транспортной карты школьника, и у ребенка был чек при себе и справка из школы, подтверждающая правомерность его льготы. А МУП «Метроэлектротранс», высадив ребенка из троллейбуса, в одностороннем порядке отказалось от надлежащей и безопасной перевозки пассажира при наличии оплаченного проездного, чем нарушило права потребителя, -заключил Арбитражный суд. И оставил наказание в силе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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