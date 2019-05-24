В Волгограде школьника с проездным высадили из троллейбуса вечером и без денег

Истории, когда частные перевозчики (чаще всего маршрутчики) высаживают детей посреди дороги, к сожалению, не редкость. Но чтобы ребенка выгнали из троллейбуса на холод без денег, да еще и не на остановке, да еще и поздно вечером - это уже нонсенс. А именно в такой ситуации оказался волгоградский школьник по имени Иван. Благо мальчишка дошел домой целым и невредимым, а ведь могло быть иначе.

Произошло это еще в ноябре 2018-го. А всплыла эта история лишь сегодня, когда Арбитражный суд Волгоградской области оштрафовал МУП «Метроэлектротранс» и опубликовал решение.

- Сын возвращался с тренировки со Спартановки домой, - вспоминает Елена, мама 14-летнего школьника. - Когда он зашел в троллейбус №12 на остановке Парк Памяти, кондуктор была сильно раздражена - до этого высадила безбилетника. У сына была карта "Волна", но она не сработала на оплату, и кондуктор сказал ему выйти. Сын показал ей все необходимые документы. Дело в том, что карта уже однажды до этого не срабатывала, поэтому у него с собой были чек об оплате и справка из школы. Но женщина это проигнорировала, она попросила водителя остановиться и выгнала Ваню. Причем даже не на остановке, а между - на мосту через овраг Спартановки. Представляете, конец ноября, вечер, на улице темно, неизвестная местность.

Иван по совету мамы дошел до ближайшей остановки и снова сел в троллейбус. Карта снова не сработала. Но на этот раз кондуктор не стала выгонять мальчишку, и он спокойно доехал до своей остановки, где его встретили родители.

Сначала Елена позвонила в МУП «Метроэлектротранс», но там ответили, что кондуктор поступила правильно и по закону. Мол, за безбилетный проезд пассажира высаживают из транспорта. Ведь мальчик свою поездку не оплатил.

- Меня это возмутило, и я написала заявления и в администрацию, и в прокуратуру, и в Роспотребнадзор. У меня нет и не было корыстного интереса, просто хотелось, чтобы подобные ситуации не повторялись, - поясняет волгоградка.

Только Роспотребнадзор решил разобраться в ситуации. Специалисты провели внеплановую проверку, которая и подтвердила незаконность действий кондуктора и водителя. Ведь у мальчика были все подтверждающие документы об оплате проезда. А терминал не принял карту по независящим от мальчика причинам.

Роспотребнабдзор наказал транспортников штрафом в 20 тысяч рублей. Это решением МУП обжаловал в Арбитражном суде, но безуспешно. Извинений от предприятия мама с сыном так и не дождались.

ОФИЦИАЛЬНО

Комментарий от МУП «Метроэлектротранс»:

- Безусловно, требование об оплате проезда или предъявление проездного билета в общественном транспорте обязательно для всех пассажиров, но мы всегда рекомендуем нашим кондукторам и водителям более детально разбираться в каждой конкретной ситуации, особенно если речь идет о несовершеннолетних. МУП «Метроэлектротранс» регулярно проводит со своими сотрудниками разъяснительную работу, с кондуктором данного троллейбуса проведена дополнительная беседа.