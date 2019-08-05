2019-08-05T12:07:00+03:00
Происшествия

Коммунальщики убирают упавшие деревья с проезжей части и из дворов

До конца дня ветер усилится до 28 метров в секунду
Екатерина МАЛИНИНА
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Сегодня по Волгограду подобную картину можно увидеть на каждой улице.Сегодня по Волгограду подобную картину можно увидеть на каждой улице.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В Волгограде 5 августа вполне можно снимать фильм «Снесенные ветром». Непогода бушевала всю ночь, не утих ветер и утром. Так что заявки от горожан продолжают поступать в аварийные и оперативные службы. В полицию поступило 37 заявлений от автомобилистов, машины которых пострадали от упавших деревьев, свалившихся вывесок и даже торговых палаток.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, на 10 утра известно о десяти деревьев, которые вырвало с корнем. Сотрудники ЖКХ освобождают дорожки и дворовые проезды от веток и больших тополей, вязов. В Красноармейском районе деревья перекрыли дороги по улицам Мачтозаводской, Гремячинской, Лазоревой, Судостроителей. На улице Корпусная тополь задел телефонные провода.

На улице Двинской ветка упала на контактные провода, так что движение трамваев остановилась, пока ремонтная бригада не убрала помеху. Затруднено было движение троллейбусов в сторону Спартановки – одна из сорванных растяжек зацепила контактную сеть.

Как говорят в администрации Волгограда, большая часть упавших деревьев находилась на придомовой территории, так что за упавшие сухие и больные деревья должны отвечать управляющие компании. С них и спрос за повреждения автомобилям.

Кстати, к вечеру ветер только усилится – до 28 метров в секунду. Так что по-прежнему будьте внимательны. К счастью, страдает пока только техника и растения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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