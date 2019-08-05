2019-08-05T11:21:36+03:00
Происшествия

Непогода в Волгограде: альпинисты остановили работы на Родине-матери, ветер валит деревья на машины

Всего в полицию поступило 37 сообщений о поврежденных стихией авто
Екатерина МАЛИНИНА
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Работы на высоте в понедельник остановили.Работы на высоте в понедельник остановили.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Похолодание пришло на всю европейскую часть страны. Где-то столбик термометра поднимается не выше +15, кого-то заливает дождями. В Волгоградской области хозяйничает сильный ветер. МЧС по региону еще в воскресенье объявило предупреждение об усилении порывов до 25-28 метров в секунду. И дало традиционную рекомендацию: не ставьте машины под деревьями и неустойчивыми конструкциями. Но водители ставят, потому что выбора в забитых автомобилями дворах у большинства волгоградцев нет - куда успел приткнуть. Так что с утра соцсети изобилуют фотографиями с поваленными деревьями. Несколько тополей и вязов свалились на авто. Например, на улице Танкистов в Жилгородке и на Семи ветрах. Пострадали машины также на улицах Богунской и на 51-й Гвардейской, 53, Советской, 8. В Красноармейском районе на автомобиль свалились леса от стоящей рядом ТЭЦ. А один из жителей частного сектора показал фото чужого парника, прилетевшего к нему на огород от соседей. И этот список в течение дня, скорее всего, будет пополняться. К счастью, пока от ветра страдает только техника. Как сообщили "КП-Волгоград" в волгоградской полиции, к ним пришло 37 сообщений о поврежденных стихией автомобилях. На машины падали деревья, торговые палатки, вывески. Также дважды упавшие тополя перекрывали проезжую часть.

Ветер также скорректировал и ход реконструкции на Мамаевом кургане. На время непогоды высотные работы на Родине-матери приостановили. Альпинисты сегодня «отдыхают».

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Ветер валит деревья на машины
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- Но реставрация продолжается. Продолжают трудиться люди внутри монумента и у подножия. Как только позволит погода, все вернется в обычное русло и работники поднимутся на высоту, - сообщили «КП-Волгоград» в музее-панораме «Сталинградская битва».

В ЦПКиО остановилось «колесо обозрения».

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Дерево упало на три машины на 51-й Гвардейской
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- Когда скорость ветра больше 15 метров в секунду, по правилам безопасности мы обязаны приостановить работу колеса. Так что пока аттракцион не работает. Как только непогода утихнет, все войдет в обычный график, - рассказал «КП-Волгоград» Петр Пигалев, директор ООО «Парк».

Как сообщили «Комсомолке» энергетики, у них в этот раз обошлось без порывов проводов. Свет в домах не отключался. Также работает в штатном режиме и аэропорт. Самолеты вылетают по расписанию.

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Дерево упало на Советской, 8
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ИСТОЧНИК KP.RU

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