Непогода в Волгограде: альпинисты остановили работы на Родине-матери, ветер валит деревья на машины

Похолодание пришло на всю европейскую часть страны. Где-то столбик термометра поднимается не выше +15, кого-то заливает дождями. В Волгоградской области хозяйничает сильный ветер. МЧС по региону еще в воскресенье объявило предупреждение об усилении порывов до 25-28 метров в секунду. И дало традиционную рекомендацию: не ставьте машины под деревьями и неустойчивыми конструкциями. Но водители ставят, потому что выбора в забитых автомобилями дворах у большинства волгоградцев нет - куда успел приткнуть. Так что с утра соцсети изобилуют фотографиями с поваленными деревьями. Несколько тополей и вязов свалились на авто. Например, на улице Танкистов в Жилгородке и на Семи ветрах. Пострадали машины также на улицах Богунской и на 51-й Гвардейской, 53, Советской, 8. В Красноармейском районе на автомобиль свалились леса от стоящей рядом ТЭЦ. А один из жителей частного сектора показал фото чужого парника, прилетевшего к нему на огород от соседей. И этот список в течение дня, скорее всего, будет пополняться. К счастью, пока от ветра страдает только техника. Как сообщили "КП-Волгоград" в волгоградской полиции, к ним пришло 37 сообщений о поврежденных стихией автомобилях. На машины падали деревья, торговые палатки, вывески. Также дважды упавшие тополя перекрывали проезжую часть.

Ветер также скорректировал и ход реконструкции на Мамаевом кургане. На время непогоды высотные работы на Родине-матери приостановили. Альпинисты сегодня «отдыхают».

ghest_vlg Ветер валит деревья на машины

- Но реставрация продолжается. Продолжают трудиться люди внутри монумента и у подножия. Как только позволит погода, все вернется в обычное русло и работники поднимутся на высоту, - сообщили «КП-Волгоград» в музее-панораме «Сталинградская битва».

В ЦПКиО остановилось «колесо обозрения».

ghest_vlg Дерево упало на три машины на 51-й Гвардейской

- Когда скорость ветра больше 15 метров в секунду, по правилам безопасности мы обязаны приостановить работу колеса. Так что пока аттракцион не работает. Как только непогода утихнет, все войдет в обычный график, - рассказал «КП-Волгоград» Петр Пигалев, директор ООО «Парк».

Как сообщили «Комсомолке» энергетики, у них в этот раз обошлось без порывов проводов. Свет в домах не отключался. Также работает в штатном режиме и аэропорт. Самолеты вылетают по расписанию.