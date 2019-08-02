В Волгограде закрыли лагерь бардов

СЕГОДНЯ 21:27 2019-08-02T21:27:44+03:00

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13 подростков эвакуировали из палаточного лагеря бардов с острова Сарпинский Кировского района Волгограда еще 24 июля. Сразу после того, как трагедия случилась в другом палаточном лагере в Хабаровском крае - погибли четыре ребенка. Вслед за этим проверяющие нагрянули во все летние лагеря страны. Попал под раздачу и волгоградский бард-лагерь, у которого не оказалось нужных документов. Судебным приставам поступило предписание приостановить деятельность летнего палаточного лагеря «до устранения нарушений». Руководству необходимо получить заключение о соответствии деятельности санитарно-эпидемиологическим требованиям.

- Руководитель палаточного лагеря предупрежден об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ. А судебный пристав-исполнитель периодически будет проверять лагерь на предмет несанкционированного возобновления деятельности, - сообщили «КП-Волгоград» в управлении ФССП России по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU