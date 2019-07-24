13 подростков эвакуировали с острова Сарпинский из палаточного лагеря

Трагедия в Хабаровском крае не оставила равнодушных. Четыре жизни унес огонь из-за халатности взрослых. После ЧП руководство страны решило проверить все детские лагеря, в том числе, и палаточные.

В Волгоградской области контроль за детским отдыхом достаточно жесткий, оздоровительные учреждения проверяют и роспотребнадзор, и МЧС, и местные районные чиновники . Но как оказалось, есть стихийные лагеря, которые оказались вне поля зрения надзорных органов. 24 июля на острове Сарпинский проверили бард-лагерь «Корифей». Два десятка человек расположились недалеко от берега Волги. Среди них 13 несовершеннолетних без родителей и без доверенностей. Присматривали за ними взрослые. Дети жили в четырехместных палатках, на досуге общались, занимались спортом и учились петь и играть на гитаре. Лагерь был профильный.

Как сообщили «КП-Волгоград» источник в правоохранительных органах, детей вывезли с острова к родителям.

«Комсомолка» дозвонилась до руководства бард-лагеря.

- Мы попали под раздачу, - говорит руководитель проекта. - Наш лагерь существует 21 год. Мы приглашаем родителей с детьми, состав практически постоянный. Просто, родители иногда отлучаются по делам в город. Кто-то приезжает на выходных, кто-то и среди недели. Выезжают за продуктами. Это семейная организация. Принимаем благотворительные взносы только на еду, доставку на остров. Уже завтра, в четверг, родители пойдут к нотариусу и по закону оформят нам доверенность на детей. После этого претензий к нам не будет. Еду мы готовим на газовой плите.

Правда, моя собеседница немного лукавит. У бард-лагеря есть свой сайт, где родителей и детей зазывают принять участие в единственной смене с 20 июля по 4 августа. Возраст от 10 до 25 лет. Участникам обещают и песни у костра, мастер-классы по вокалу и танцам и природный санузел.

Но женщину можно понять. Мы долгое время не видели ничего страшного в подобных поездках, в костровой романтике, в общении с природой. До случая в палаточном лагере «Холдоми». Четыре оборванных жизни должны изменить наше отношение к безопасности детей.