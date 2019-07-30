В Волгограде идет под суд виновник смертельного ДТП с погибшим на остановке

СЕГОДНЯ 13:05 2019-07-30T13:05:08+03:00

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Смертельное ДТП на остановке «Русь» в Дзержинском районе Волгограда случилось в апреле 2019 года. Тогда 27-летний Алихан Халидов на своей иномарке Huyndai Accent GLS на оживленной трассе пытался повернуть направо из среднего ряда. При этом водитель не включил поворотник и врезался в идущую рядом маршрутку. От удара микроавтобус вылетел на остановку и задавил стоявшего там пешехода. Лихача обвиняют по статье "нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека". По максимуму ему грозит до пяти лет тюрьмы. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала дело на рассмотрение в суд. Рассматривать его будут в Дзержинском суде Волгограда.

- Расследование уголовного дела проводилось СЧ СУ Управления МВД России по Волгограду. Свою вину мужчина полностью признал, - сообщили «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/702659" frameborder="0"></iframe> Смертельная авария с маршруткой.

ИСТОЧНИК KP.RU