В Волгограде идет под суд виновник смертельного ДТП с погибшим на остановке
Смертельное ДТП на остановке «Русь» в Дзержинском районе Волгограда случилось в апреле 2019 года. Тогда 27-летний Алихан Халидов на своей иномарке Huyndai Accent GLS на оживленной трассе пытался повернуть направо из среднего ряда. При этом водитель не включил поворотник и врезался в идущую рядом маршрутку. От удара микроавтобус вылетел на остановку и задавил стоявшего там пешехода. Лихача обвиняют по статье "нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека". По максимуму ему грозит до пяти лет тюрьмы. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала дело на рассмотрение в суд. Рассматривать его будут в Дзержинском суде Волгограда.
- Расследование уголовного дела проводилось СЧ СУ Управления МВД России по Волгограду. Свою вину мужчина полностью признал, - сообщили «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.
Смертельная авария с маршруткой.
ИСТОЧНИК KP.RU