В Волгограде момент смертельной аварии с маршруткой попал на видео

Жуткая авария произошла в 17-20 вечера в Дзержинском районе Волгограда возле торгового комплекса "Русь". 28-летний водитель «Хендая» мчался по улице Историческая в сторону Аптечного проезда. На перекрестке с улице Жигулевской он решил проехать первым и подрезал маршрутку 46с. 45-летний водитель общественного транспорта не смог избежать столкновения. От удара микроавтобус отбросило на пешехода, который стоял на тротуаре в ожидании своего автобуса. Затем машина снесла ограждение остановки.

Маршрутка протаранила ограждение остановки. Фото: Алексей Шабаршов

В результате аварии мужчина погиб на месте. Его личность устанавливается. Потребовалась медицинская помощь также двум пассажирам маршрутки. Приехавшие на "скорой" медики доставили пострадавших в больницу.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют все обстоятельства аварии, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.