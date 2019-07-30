2019-07-30T10:43:02+03:00
Происшествия

«Мерседес» протаранил «Гранту» на трассе под Волгоградом: двое в больнице

Водитель импортного микроавтобуса пошел на обгон
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Водитель "Мерседеса" не успел завершить обгон.Водитель "Мерседеса" не успел завершить обгон.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Каждый день на саратовской трассе бьются едущие с севера к морю и обратно отпускники. Очередное ДТП на трассе Сызрань - Саратов - Волгоград в Камышинском районе произошло около половины восьмого вечера 29 июля. В аварию попали жители Тюменской области и Пермского края. Столкнулись импортный микроавтобус и «Лада Гранта». По предварительным данным, 51-летний тюменец на «Мерседес Бенц Спринтер» пошел на обгон и не успел завершить маневр. На встречке он протаранил «Ладу Гранта». Двух человек из отечественной легковушки увезли с места аварии в больницу. Среди пострадавших - ребенок.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального главка МВД России, в ДТП получили ранения 56-летний житель Пермского края и его восьмилетняя пассажирка. Девочка в момент аварии сидела сзади в специальном удерживающем устройстве.

Всего за прошедшие сутки в семи серьезных ДТП на дорогах Волгоградской области пострадали восемь человек. Двое из них - в общественном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде подполковника полиции осудили по делу о краже нефти в Пензе
В Волгограде идет под суд виновник смертельного ДТП с погибшим на остановке
В Волгограде «Лексус» подрезал трамвай: кондуктор в больнице
Волгоградец пытался украсть 2,4 километра трубопровода
Попутчица по Bla-bla-car обокрала водителя на 30 тысяч рублей
Поликлинике №4 на Елецкой выделят землю под парковку
Волгоградская область задолжала 49 миллиардов рублей
Студенты Урюпинского агротехникума в новом учебном году остались без спортзала
Десантирование, захват и рукопашный бой: в Камышине готовятся отмечать День ВДВ
В Волгограде на десять дней закроют движение по улице Космонавтов
У абитуриентов волгоградских колледжей популярны компьютерные и строительные специальности
Обрушился потолок в доме на севере Волгограда
Один погиб, двое в тяжелом состоянии: под Астраханью лоб в лоб столкнулись джип и минивен
В Астрахани на взятке попался инспектор по делам несовершеннолетних
Обрушился потолок в доме на севере Волгограда
Последствия маловодья: под Астраханью ихтиологи насчитали сорок тысяч задохнувшихся карасей
Клещи покусали уже больше двух тысяч волгоградцев, семеро заразились КГЛ
В Волгограде кондуктор отсудила 200 тысяч рублей за сломанное в автобусе плечо
В Волгограде на День города покажут фейерверк за 1,5 миллиона рублей
«Золотая семья»: волгоградцы победили на всероссийском конкурсе «Семья года»
Солнце и волна: к 430-летию Волгограду придумали новый логотип
Пьяный волгоградец упал с третьего этажа, пытаясь влезть домой через окно