«Мерседес» протаранил «Гранту» на трассе под Волгоградом: двое в больнице

СЕГОДНЯ 10:43 2019-07-30T10:43:02+03:00

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Каждый день на саратовской трассе бьются едущие с севера к морю и обратно отпускники. Очередное ДТП на трассе Сызрань - Саратов - Волгоград в Камышинском районе произошло около половины восьмого вечера 29 июля. В аварию попали жители Тюменской области и Пермского края. Столкнулись импортный микроавтобус и «Лада Гранта». По предварительным данным, 51-летний тюменец на «Мерседес Бенц Спринтер» пошел на обгон и не успел завершить маневр. На встречке он протаранил «Ладу Гранта». Двух человек из отечественной легковушки увезли с места аварии в больницу. Среди пострадавших - ребенок.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального главка МВД России, в ДТП получили ранения 56-летний житель Пермского края и его восьмилетняя пассажирка. Девочка в момент аварии сидела сзади в специальном удерживающем устройстве.

Всего за прошедшие сутки в семи серьезных ДТП на дорогах Волгоградской области пострадали восемь человек. Двое из них - в общественном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU