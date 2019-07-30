2019-07-30T10:07:47+03:00
Происшествия

В Волгограде «Лексус» подрезал трамвай: кондуктор в больнице

А из-за столкновения «Форд Фьюжн» и автобуса «Лиаз-529267» не устояла на ногах пассажирка
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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ДТП с трамваем произошло на улице Циолковского.ДТП с трамваем произошло на улице Циолковского.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Сразу два ДТП с участием иномарок и общественного транспорта произошло в понедельник, 29 июля, в Ворошиловском районе Волгограда. Около половины шестого вечера на улице Циолковского 25-летняя волгоградка на «Лексусе» не уступила дорогу трамваю. Вагоновожатый применил экстренное торможение. Столкновения удалось избежать. Но трамвай тряхнуло довольно сильно. Из-за этого в салоне не удержалась на ногах 68-летняя кондуктор. В итоге женщину с травмами увезли в больницу. Еще одна авария произошла примерно в это же время на улице Рабоче-Крестьянской. Водитель иномарки задним ходом выезжал с парковки. 57-летний мужчина за рулем «Форд Фьюжн» не рассчитал маневр и столкнулся с автобусом «Лиаз», который отъезжал от остановки. От удара в салоне упала и сильно ушиблась 78-летняя пассажирка.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, пострадавшую от падения в салоне автобуса пенсионерку также отвезли в больницу.

Вообще травмы, полученные в общественном транспорте, в Волгограде не редкость. Ранения получают и водители, и пассажиры. На днях кондуктор отсудила 200 тысяч рублей за сломанное в автобусе плечо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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