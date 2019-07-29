В Волгограде на десять дней закроют движение по улице Космонавтов

СЕГОДНЯ 18:33 2019-07-29T18:33:54+03:00

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Две новости: хорошая и не очень. Хорошая - вечером 29 июля работники МУП «Метроэлектротранса» приступят к ремонту трамвайных путей на пересечении улиц Космонавтов и 51-ой Гвардейской дивизии. Автомобилисты давно жалуются на этот участок, где по рельсам приходится буквально «перепрыгивать». Заменят на переезде все четыре рельса по 12,5 метров каждый. Вот только автомобилистам придется еще потерпеть, потому, как движение по улицы Космонавтов на время ремонта перекроют. И это вторая новость.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, движение автотранспорта по улице Космонавтов будет ограничено с 21.00 29 июля вплоть до 20.00 9 августа - то есть 10 дней.

Поначалу власти планировали, что смогут ограничиться только изменением в расписании трамвайного сообщения, но, все-таки перекрытия автомагистрали избежать также не удастся.

- Для информирования водителей на подъездах к перекрестку будут установлены временные дорожные знаки. Объехать участок автолюбители могут по улицам Восточно-Казахстанской, Танкистов, 51-ой Гвардейской дивизии, - добавляют в администрации Волгограда.

С измененным расписанием трамваем можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU