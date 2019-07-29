2019-07-29T11:37:11+03:00
Общество

Из-за ремонта переезда в Волгограде изменят расписание трамваев

На пересечении улиц Космонавтов и 51-й Гвардейской начинается ремонт трамвайных путей
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Последние рейсы трамваев пойдут по короткому маршруту.Последние рейсы трамваев пойдут по короткому маршруту.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В ночь с понедельника на вторник 30 июля в Дзержинском районе Волгограда стартует ремонт на пересечении трамвайных путей с улицей Космонавтов. Сотрудники МУП «Метроэлектротранс» начнут работы в 23.20. Перекладывать рельсы будут до 5 часов утра. Так что на время ремонта путей изменится расписание только двух поздних рейсов трамвая №10. В 23.05 и в 23.38 от конечной«Детский центр» электротранспорт пойдет до остановки «Ул. Хорошева». Перекроют дорогу и для автомобилей. С 23.20 до 5.00 машины пустят в объезд по улицам Танкистов и Восточно-Казахстанской.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, менять на переезде будут четыре рельса длиной по 12,5 метра каждый. В ремонтных работах задействуют вагон-дозатор для автоматической засыпки щебня и вагон-рельсотранспортер, который доставит материалы на место. Менять рельсы будут поэтапно. А после на обновленном участке пути уложат новый асфальт.

Кроме того, в июле уже обновили три участка трамвайных путей в Дзержинском районе, на линии СТ и на маршруте №13 на Красном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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