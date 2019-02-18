В Астрахани в новостройке в шахту упал лифт с людьми

СЕГОДНЯ 15:57 2019-02-18T16:23:54+03:00

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Многоэтажке на улице Савушкина 6к в Астрахани несколько лет. Поэтому жильцы без опаски пользуются лифтом, точнее, пользовались. В этот выходной лифт провалился в шахту.

- Я спускался со своего 12 этажа вниз. Но на первом этаже двери не открылись. Она остановилась, а потом рухнула вниз. При ударе кабину перекосило. Нас был внутри трое. Мы пытались вызвать диспетчера через кнопку, но реакции не было. У девушки, которая была с нами, работал мобильный, мы вызвали аварийную службу. Когда лифт вместе с нами начали поднимать, он снова «выпрямился», - рассказал «КП-Волгоград» участник происшествия Андрей Канивец.

Сейчас все жильцы шестнадцатиэтажки идут в свои квартиры пешком – лифт на ремонте. Хотя мастера уверяют, что случай обычный: никто не пострадал. Лифт просто опустился на нулевой этаж. Но люди боятся, что если он так «опустится» с верхних этажей, жертв не избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU