2019-07-22T15:27:56+03:00
Общество

На Волгоградскую область надвигается гроза и ветер

МЧС по региону просит волгоградцев лишний раз не выходить из дома в непогоду
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К вечеру на севере региона будут бушевать гром и молнии.К вечеру на севере региона будут бушевать гром и молнии.Фото: Ольга ТИМОФЕЕВА
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Ну что, волгоградцы, порадовались жарким денькам и солнышку? Это был июльский «подарок» природы, но уже к вечеру 22 июля до Волгоградской области доберется новый грозовой циклон. Нас опять ждут дождь, гром, молнии и сильный ветер. В МЧС по региону уже предупреждают о грядущей непогоде и просят волгоградцев предпринять все меры, чтобы обезопасить себя на время грозы.

По данным Волгоградского Гидрометцентра к вечеру 22 июля циклон достигнет северных районов Волгоградской области. Ожидаются грозы с порывами западного ветра до 13-18 метров в секунду.

- Водители, не паркуйте во время непогоды машины под деревьями и рекламными щитами, выбирайте место вдали от слабо укрепленных конструкций. Если вы вдруг увидели оборванные провода линий электропередачи или других повреждений энергетических объектов не нужно приближаться к ним, - необходимо сообщить о неисправностях в региональную энергетическую компанию по телефону 8-800-100-70-60. Отложите свой поход на водоем на катере. В случае возникновения опасной ситуации звоните по телефону пожарно-спасательной службы «101», - напоминают в ГУ МЧС по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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