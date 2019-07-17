2019-07-17T23:34:28+03:00
Досуг

День металлурга 19 июля 2019 в Волгограде: группы «УмаТурман», «Маяковский» и салют

Куда сходить в День металлурга 19 июля 2019 в Волгограде - праздничные мероприятия, концерт групп Uma2rman, «Маяковский», дискотеку с DJ Ingis и фейерверк устроят у Царицынской оперы
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Выступление братьев Кристовских и группы Uma2rman начнется около 20.00.Выступление братьев Кристовских и группы Uma2rman начнется около 20.00.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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День металлурга 19 июля 2019 года в Волгограде отметят весьма масштабно и даже, можно сказать, грандиозно. По традиции сталеваров отметят и наградят в Царицынской опере. А после праздник выйдет на площадь Металлургов перед театром. В программе праздничных мероприятий - развлечения для детей и взрослых, концерт, сразу три звездных гостя, дискотека и салют. Перед выборами завод «Красный октябрь» решил показать, как хорошо ему живется при новом начальстве. В День металлурга 2019 в Волгограде выступят поп-рок группы «Маяковский», группа «УмаТурман» и будет зажигать популярный московский DJ Ingis. Начало праздника 19 июля в 16.30. Выступление звездных гостей начнется после семи вечера, салют - в 22.00.

Как рассказали «КП-Волгоград» в Царицынской опере, развлекательная программа на площади перед театром в Краснооктябрьском районе Волгограда в День металлурга 19 июля 2019 пройдет с 16.30 до 21.00. Будут и концерт, и фуд-корт, и интерактивные площадки, и аттракционы, и розыгрыш призов. Выступление братьев Кристовских и группы Uma2rman начнется около 20.00. С 21.00 до 22.00 пройдет дискотека, где рулить будет DJ Ingis, а завершится вечер красочным фейерверком. Салют в День металлурга в Волгограде начнется в 22.00.

Куда еще сходить в Волгограде на этой неделе: программа мероприятий и лучшие места для отдыха

ИСТОЧНИК KP.RU

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