Куда пойти в Волгограде: День шахмат, танцевальный опен-эйр и футбол на пляже

В конце июля 2019 волгоградцев ждет шахматная неделя. Турнирами, квестами и представлениями 20 июля отметят Международный день шахмат. Практически все театры ушли на каникулы, так что главные развлечения ждут горожан на свежем воздухе, на пляже, в парках и скверах. На набережной у фонтана в выходные по традиции устроят концерты и танцы под духовой оркестр. Что еще интересного будет и куда сходить с друзьями или всей семьей с 17 по 23 июля 2019, подскажет путеводитель от «КП-Волгоград».

ГОРОДСКОЙ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ФОРУМ

Мечтаете научиться танцевать, но не решаетесь сделать первый шаг? Тогда это именно тот момент, которого вы ждали. 20 июля 2019 в 19.00 в ЦПКиО пройдет открытый городской танцевальный форум «Just dance». В программе опен-эйра - бесплатные мастер-классы по энергетической зумбе от Алексея Гузева и бачате от Артема Ковалева (Salsa Picante).Также среди гостей разыграют ценные призы. Вход свободный.

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ

Лето – время активного отдыха на свежем воздухе. Поэтому в парк-клубе «Бобры» решили не ограничиваться спокойным пляжным релаксом. В субботу 20 июля в 11.30 на Бобрах пройдет турнир по пляжному футболу, в котором могут поучаствовать все, кому больше 16 лет. Правила стандартные: два тайма по 7 с половиной минут, играют команды 5х5 (4 полевых + вратарь), полная команда с запасными до 10 человек. Организационный взнос - 1500 рублей с команды. Всем участникам вход на территорию парк-клуба бесплатный. Регистрация по телефону (8442) 600-195.

В Бобрах сыграют в пляжный футбол.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

НОЧЬ БАТУТОВ

Большая белая вечеринка пройдет 20 июля в 21.00 в батутном парке Impulse. В программе ночи батутов – увлекательный квест с призами, бои подушками и бумажное шоу. Развлекать публику будут диджеи. Зарегистрироваться лучше заранее - (8442) 50-50-08. Билеты: от 500 руб.

«РОЯЛЬ В КУСТАХ»

Комсомольский сад 19 июля в 18.00 приглашает любителей фортепианной музыки на проект «Рояль в кустах». Помузицировать на пианино и послушать может каждый. Вход свободный.

МАСТЕР-КЛАССЫ «ЛЕВШИ»

20 и 21 июля 2019 в 15.00 в выставочном зале на Чуйкова, 37, два мастер-класса проведет доцент Московской Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, художник Александр Мухин-Чебоксарский, которого часто называют «Левшой» за работы в жанре миниатюрной акварели. Захватите с собой акварельную бумагу (А3 или А4), акварель и беличьи кисти.

ВЕЧЕРНИЙ ВЕЛОПРОБЕГ В ВОЛЖСКОМ

Праздничный вечерний велопробег в Волжском все же состоится. Из-за дождей его перенесли на неделю - с 12 на 19 июля 2019. Старт - в 20.00 от плавательного бассейна стадиона имени Логинова. Регистрация - с 19.00.

«ПОВЕСТЬ О МОРФИ»

20 июля в 15.00 областная библиотека имени Горького совместно с «Лондонским шахматным клубом» приглашает волгоградцев на театрализованное представление «Повесть о Морфи». Посетители узнают историю одного из сильнейших шахматистов XIX века - Пола Чарльза Морфи, который вошел в историю как одна из самых загадочных и трагичных фигур. Также в программе - викторины, атмосфера Европы XIX века и тематическая выставка. Вход свободный. 12+

Фото: ВОУНБ

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

20 июля с 12.00 до 14.00 в холле интерактивного парка «Россия-Моя история» пройдет сеанс одновременной игры с чемпионом городского шахматного центра. Присоединиться к интеллектуальному поединку могут все желающие. Вход свободный.

«ЛОШАДЬЮ ХОДИ!»

Любите играть в шахматы и готовы сразиться с мастерами? Тогда вам 20 июля в 16.00 прямая дорога в ТРК «Мармелад». На первом этаже торгово-развлекательного центра устроят большой шахматный праздник. В программе - турнир для шахматистов с рейтингом РШФ, турнир для любителей в формате «Семейный» (взрослый + ребенок), а также сеанс одновременной игры от чемпиона, сеанс одновременной игры вслепую и зона больших шахмат для самых маленьких. Вход свободный.

БЕСПЛАТНЫЙ КИНОПОКАЗ: «ЦАРЕУБИЙЦА»

21 июля в 15.00 в лектории интерактивного парка «Россия - моя история» покажут художественный фильм Карена Шахназарова «Цареубийца» о расстреле последнего российского императора и его семьи. Вход свободный.

«МУЗЕЙНЫЙ НЕФОРМАТ»

Музей-заповедник «Старая Сарепта» с 20 июля 2019 вновь запускает «Музейный неформат». Каждую субботу в 16.00 участников проекта ждут «Мистические подземелья Старой Сарепты» и угощения. А в 18.00 волгоградцев приглашают на семейные программы: 20 июля - «Путешествие в Сарепту», 27 июля День Нептуна. И каждую субботу в 20.00 - квест-ужин «Завещание Каспара». Запись - т. (8442) 67-33-02 или 51-67-49.

ПОЗИТИВНАЯ ВЕЧЕРИНКА

В Красноармейском районе в четверг устроят позитивную вечеринку летних именинников для молодежи от 14 лет. На бульваре Энгельса 18 июля с 17.00 до 19.00 волгоградцев ждет знакомство с активной и талантливой молодежью. В программ - веселые игры и конкурсы, головоломки в стиле Форт Боярд, аквагрим и роспись хной, артсушка, выступления талантливой молодежи, шоу мыльных пузырей, клоунада, открытый микрофон и дискотека.

ВЕЧЕРА У ФОНТАНА

Коллективы «Волгоградконцерта» продолжают создавать атмосферу праздника в городских парках. В программе на этой неделе - концерт, танцы и кино. Продолжаются и отборочные туры конкурсов к 430-летию города.

19 июля в 15.00 - концерт к Дню металлурга, площадь у Царицынской оперы.

20 июля с 18.00 до 22.00 - танцевальный вечер, кинопоказ, сцена у фонтана «Искусство».

21 июля с 18.00 до 20.00 - отборочные этапы городских конкурсов «Уличный артист», «Ожившие скульптуры» (Сталинград) и конкурса авторской песни «Мой город - мне дорог», сцена у фонтана «Искусство».

«ИСТОРИЯ ШАХМАТ, ИЛИ ВСТРЕЧА С ОСТАПОМ БЕНДЕРОМ»

Увлекательный мастер-класс, посвященный истории шахмат, стартует в областном краеведческом музее 19 июля. Ребят ждет «История шахмат, или Встреча с Остапом Бендером», рассказ о древней игре и импровизированная викторина. Подробности - т. (8442) 38-84-47.

ДУЭТ JAZZ DO IT И ВИКТОР МОКЕЕВ

18 июля в 18.00 в рамках традиционного музыкального четверга в выставочном зале музея Машкова (т. (8442) 24-16-79) пройдет концерт дуэта Jazz Do It и музыканта-барабанщика Виктора Мокеева. В программе прозвучат джазовые стандарты в босса-нове, свинге, произведения современных композиторов, авторская инструментальная музыка в стилистике джаза и блюз-рока.

Дуэт Jazz Do It сыграет с барабанщиком Виктором Мокеевым. Фото: афиша

«ДЖАЗ НА ВОЛГЕ»

Джазовый сезон на прогулочных теплоходах «Москва» продолжается. Волгоградцев и гостей города ждет круиз-концерт на Волге в сопровождении прекрасной музыки в исполнении Ирина Аксеновой (вокал), Дмитрия Арутюнова (фортепиано), Марины Милютиной (контрабас) и Виктора Мокеева (барабаны). Речной порт, причал №17 (напротив музея «Россия - моя история»). 17 и 18 июля в 22.00. Билеты: 1000 руб. Детям до 7 лет - бесплатно.

КОНСТАНТИН МАКОВСКИЙ: «ЖИЗНЬ ТАК КРАСИВА»

С 19 июля в музее Машкова (пр. Ленина, 21) откроется выставка в выставке «Жизнь так красива», приуроченная к 180-летию со дня рождения Константина Маковского. В экспозиции представят все произведения знаменитого художника, которые имеются в фондах музея. Увидеть их можно будет вплоть до 9 сентября.

ЦИРК: «МЕДВЕДИ НА БУЙВОЛАХ»

С 20 июля в Волгоградском цирке программа «Медведи на буйволах» - шоу нового поколения, которое ломает стереотипы. В каждом спектакле эксклюзивные трюки с участием экзотических животных. Представлены в шоу и все жанры циркового искусства: воздушные гимнасты, акробаты, канатоходцы, эквилибристы, жонглеры и, конечно, веселые клоуны.

Волгоградский цирк, ул. Краснознаменская 15, т. (8442) 33-45-74, билеты онлайн на сайте circus.volgograd.ru.

20 и 27 июля в 12.00.

21 июля в 16.00.

28 июля в 12.00 и в 16.00

Билеты от 400 до 1200 руб. Дети до 5 лет – бесплатно (без места).

В волгоградском цирке новая программа. Фото: госцирк.

КОНЦЕРТ НА КРЫШЕ

Премьера на крыше речного порта была фееричной. Вторая встреча пройдет под названием «На уровне неба». Свои песни для волгоградцев и гостей города сыграют и споют Жанна Попова, Геннадий Бобров и Дмитрий Саврасов.

Июльский вечер. Центральная набережная. Кафе. Чай. Синяя-синяя Волга. Белые корабли. Синее-синее небо. Чайки и ласточки над головой. Все это и не только ждет вас на крыше.

Речпорт, «Чай китайской панды», вход через креативное пространство ИКРА. Т.: 8-917-834-43-06 и 8-995-424-15-42.

Из-за дождя концерт ПЕРЕНЕСЛИ на 17 июля в 20.00. Билеты: от 300 до 500 рублей.