Первый кандидат в губернаторы Волгоградской области сдал документы на регистрацию

СЕГОДНЯ 11:06 2019-07-16T11:06:11+03:00

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Меньше двух месяцев осталось до дня выборов 8 сентября 2019 года, когда жителям Волгоградской области предстоит выбрать главу региона и новый состав облдумы. 16 июля стартовал период представления претендентами на высокую должность документов для регистрации на выборах губернатора. Первым в этот день все необходимые бумаги принес действующий губернатор Андрей Бочаров.

Как сообщили «КП-Волгоград» в облизбиркоме, Бочаров представил листы поддержки с подписями депутатов и глав муниципальных образований. Проверить поданные кандидатом документы и рассмотреть вопрос о регистрации ИКВО должна в течение десяти дней.

Назвал действующий губернатор и имена трех кандидатов, один из которых станет членом Совета Федерации от исполнительной власти. В случае, если Бочаров останется на второй срок, стать членом верхней палаты парламента могут председатель прежнего состава Волгоградской областной Думы Николай Семисотов, один из руководителей Волгоградского алюминиевого завода ОК РУСАЛ Артем Фоминых и председатель регионального отделения паралимпийского комитета России Любовь Васильева.

Как пояснил кандидат, Фоминых - это поддержка промышленности, реального сектора экономики и предпринимательства, а также подготовка кадров. Васильева - поддержка материнства и детства, людей и особенно детей с ограниченными возможностями здоровья, семей с детьми, людей старшего поколения, здорового образа жизни и развитие спорта. Кандидатура Николая Семисотова - это поддержка муниципальных образований, казачества, агропромышленного комплекса, благоустройства территорий, дорожного строительства, взаимодействия с общественно политическими силами и экологии.

Напомним, завершается срок подачи документов на регистрацию для кандидатов в губернаторы Волгоградской области 24 июля в 18.00. Претендуют на это кресло восемь человек. Помимо губернатора и депутатов облдумы волгоградцы 8 сентября 2019 года будут выбирать глав 220 сельских и городских поселений и более трехсот советов, дум и собраний.

ИСТОЧНИК KP.RU