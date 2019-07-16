2019-07-16T11:06:11+03:00
Политика

Первый кандидат в губернаторы Волгоградской области сдал документы на регистрацию

Из восьми возможных кандидатов первым все документы принес действующий глава региона Андрей Бочаров
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Губернатору не составило труда собрать подписи. Фото: ИКВОГубернатору не составило труда собрать подписи. Фото: ИКВО
Изменить размер текста:

Меньше двух месяцев осталось до дня выборов 8 сентября 2019 года, когда жителям Волгоградской области предстоит выбрать главу региона и новый состав облдумы. 16 июля стартовал период представления претендентами на высокую должность документов для регистрации на выборах губернатора. Первым в этот день все необходимые бумаги принес действующий губернатор Андрей Бочаров.

Как сообщили «КП-Волгоград» в облизбиркоме, Бочаров представил листы поддержки с подписями депутатов и глав муниципальных образований. Проверить поданные кандидатом документы и рассмотреть вопрос о регистрации ИКВО должна в течение десяти дней.

Назвал действующий губернатор и имена трех кандидатов, один из которых станет членом Совета Федерации от исполнительной власти. В случае, если Бочаров останется на второй срок, стать членом верхней палаты парламента могут председатель прежнего состава Волгоградской областной Думы Николай Семисотов, один из руководителей Волгоградского алюминиевого завода ОК РУСАЛ Артем Фоминых и председатель регионального отделения паралимпийского комитета России Любовь Васильева.

Как пояснил кандидат, Фоминых - это поддержка промышленности, реального сектора экономики и предпринимательства, а также подготовка кадров. Васильева - поддержка материнства и детства, людей и особенно детей с ограниченными возможностями здоровья, семей с детьми, людей старшего поколения, здорового образа жизни и развитие спорта. Кандидатура Николая Семисотова - это поддержка муниципальных образований, казачества, агропромышленного комплекса, благоустройства территорий, дорожного строительства, взаимодействия с общественно политическими силами и экологии.

Напомним, завершается срок подачи документов на регистрацию для кандидатов в губернаторы Волгоградской области 24 июля в 18.00. Претендуют на это кресло восемь человек. Помимо губернатора и депутатов облдумы волгоградцы 8 сентября 2019 года будут выбирать глав 220 сельских и городских поселений и более трехсот советов, дум и собраний.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Астрахани мужчина через суд забрал дочек у бабушки после смерти жены
Грязь и неправильное хранение вакцин: Роспотребнадзор нашел нарушения в частных клиниках и школах
Муж облил жену кипятком из чайника, чтобы та перестала пить водку
Прокуратура добилась специального телефона для девочки-инвалида
В Волгу выпустили почти три миллиона мальков осетра и стерляди
В Волжском сбили двух велосипедистов-школьников
Волгоградцев предупреждают о ливнях и ураганах 16 июля
Пьяный астраханец на «Оке» сбил двух детей в колясках и мальчика на велосипеде и сбежал
Школьница сломала позвоночник при падении из окна
В Волгограде за год капитально отремонтируют 200 многоэтажек
Пять волгоградских вузов получат 9 миллионов рублей грантов на молодежные проекты
В Волгограде дом на Олимпийской, где рухнула стена, признали аварийным
Под Волгоградом дед на внедорожнике насмерть задавил родную внучку
Под Волгоградом на краже денег клиентов поймали сразу двух начальниц почтамтов
Глава города Ленинск Волгоградской области уволился
В Волгограде день Памяти убитых царевичей пройдет крестный ход
Елена Исинбаева сбежала из Волгограда в Кембридж