2019-06-21T16:27:19+03:00
Общество

Выборы 2019 в Волгоградской области: кто пойдет в губернаторы

Партии определились с кандидатами на выборах 8 сентября 2019 года
Екатерина МАЛИНИНА
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Выборы состоятся 8 сентября, а предвыборная агитация начнется 10 августа.Выборы состоятся 8 сентября, а предвыборная агитация начнется 10 августа.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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8 сентября волгоградцам предстоит выбирать, как будет развиваться Волгоградская область и кто ее поведет в светлое будущее. Волгоградская избирательная комиссия готовится к предвыборной кампании.

Первым определившимся стал Андрей Бочаров. Ныне действующего губернатора выдвинула партия «Единая Россия» - самая многочисленная в волгоградском парламенте. Если вдруг Андрей Иванович сомневался, то его смогли уговорить: общественники, однопартийцы, студенты, бюджетники, ветераны. Просили почти хором с хорошо известными солистами.

Андрей Бочаров уже сдал документы о выдвижении и может собирать подписи в свою поддержку. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Андрей Бочаров уже сдал документы о выдвижении и может собирать подписи в свою поддержку.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Со скандалом выдвигала своего кандидата ЛДПР. Многие ожидали увидеть в бюллетене имя Сергея Попова. Но лидер волгоградских либералов объявил, что не будет больше руководить местным отделением. К тому же Жириновский поручил разобраться с тратой предвыборной кассы на выборы в Гордуму. Так что на выборы пойдет Виталий Кривошеев, депутат Гордумы. Самый молодой кандидат из четырех кандидатов, ему 34 года. Биснесмен-строитель.

Виталий Кривошеев самый молодой из кандидатов. Фото: ЛДПР

Виталий Кривошеев самый молодой из кандидатов. Фото: ЛДПР

Коммунисты остановили свой выбор на 64-летнем Алексее Бурове. Он депутат Волгоградской областной думы, руководитель фракции КПРФ в областном парламенте, секретарь обкома. Буров большой специалист по местному самоуправлению, автор десятков работ, но он, скорее, теоретик. Михаил Таранцов, лицо более узнаваемое и протестное, пойдет по своему Краснооктябрьскому района самовыдвиженцев. За депутатский мандат он поборется с Алексеем Волоцковым.

Алексей Буров один из самых известных в Волгограде специалистов по местному самоуправлению. Фото: КПРФ

Алексей Буров один из самых известных в Волгограде специалистов по местному самоуправлению. Фото: КПРФ

Последними из основных политических партий определились справедливоросы. 21 июня на своей партийной конференции они решили, что на посту губернатора их устроит 62-летний Сергей Полещук, председатель Волгоградской областной организации горно-металлургического профсоюза России. Фигура среди рабочих известная, но совсем незнакомая остальным волгоградцам.

Сергей Полещук хорошо известен рабочим заводов, но с ним мало знакомы остальные волгоградцы. Фото: "Справедливая Россия"

Сергей Полещук хорошо известен рабочим заводов, но с ним мало знакомы остальные волгоградцы. Фото: "Справедливая Россия"

Самовыдвиженцев, как в соседней Астраханской области, где уже девять кандидатов в губернаторы, в волгоградской предвыборной гонке не будет. В региональном законе четко прописано, что выдвигать свои персоны на главу могут только политические партии.

Кандидаты в ближайшее время должны подать в избирком документы о выдвижении их партиями (кто это еще не успел сделать), им выдадут бумагу, что они зарегистрированы, как кандидаты. После этого создается должность финансового уполномоченного и открывается избирательный счет. С этих денег кандидаты печатают подписные листы и собирают голоса. Но не простых избирателей, а пять процентов подписей депутатов представительных органов муниципальных образований, в том числе 51 подпись депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов.

Не ранее 16 июля и не позднее 24 июля все кандидаты должны сдать подписные листы в избирательную комиссию Волгоградской области. В течение 10 дней документы проверят, а с 10 августа начнется агитация.

Не позднее 12 сентября определят, кто же стал губернатором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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