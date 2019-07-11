2019-07-11T11:25:27+03:00
Спорт

«Ротор» заплатит 29 миллионов за аренду «Волгоград Арены»

В такую сумму обойдется проведение 12 матчей до конца 2019 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Все на стадион, болеем за "Ротор".Все на стадион, болеем за "Ротор".Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Сине-голубые открыли сезон красивой победой над курским «Авангардом». В субботу, 13 июля, «Ротор» ждет волгоградских болельщиков на первый домашний матч Олимп-Первенства ФНЛ 2019 – 2020. Перед этим 11 июля тренеры и футболисты встретятся с фанатами. Тем временем руководство клуба заключает контракт с ФГУП «Спорт-Инжиниринг» на аренду стадиона «Волгоград Арена». Соответствующий документ появился накануне на сайте госзакупок. 12 матчей и тренировок перед игрой обойдутся «Ротору» почти в 29 миллионов рублей.

Как сообщает «КП-Волгоград», в документах закупки указано, что контракт касается только 12 матчей этого года, которые пройдут с 13 июля по 31 декабря 2019 года. Обойдется аренда поля футбольному клубу 28 миллионов 866 тысяч 555 рублей. В кругленькую сумму плюс к этому выльются и услуги по обеспечению безопасности и пропускного режима на стадионе.

Перед началом сезона «Ротор» поднял цены на билеты, но потом все же объявил акцию, так что все на стадион, болеем за наших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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