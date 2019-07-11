Куда пойти в Волгограде: «Большой фестиваль футбола» от «Зенита», матч «Ротора», ярмарка бездомных животных и городской пленэр

Эта неделя в Волгограде и Волжском будет богата на спортивные события. Главными из них в середине июля 2019 станут «Большой фестиваль футбола» от чемпиона России и первый домашний матч сезона «Ротора». Встретятся волгоградская команда и ее тренеры и с болельщиками. Тех, кто хочет найти верного друга, ждут на ярмарке бездомных животных от приюта «Дино», тех, кто любит рисовать – на большом городском пленэре. Детвору ждут умные каникулы, театралов - фестиваль инклюзивных театров. А в Волжском устроят ночной велопробег. Куда сходить в середине июля 2019 в Волгограде и Волжском, что будет интересного и лучшие места для отдыха, подскажет путеводитель «КП-Волгоград».

ВСТРЕЧАЙ ВОЛНУ ОТ «ЗЕНИТА»!

«Большой фестиваль футбола» от чемпиона России 2019 футбольного клуба «Зенит» объединил семь городов страны от Владивостока до Волгограда. 13 июля 2019 с 10.00 до 19.00 фестиваль развернется у стадиона «Волгоград Арена» для всех, кто любит футбол. Гостей ждут более тридцати детских и семейных аттракционов, выставка, а также зона виртуальной реальности и суперконкурс - полоса препятствий с наполненным водой мячом. Приветствовать и фотографироваться со всеми будет Лёва - маскот ФК «Зенит».

Малыши смогут сделать яркие футболки, собрать огромный пазл и раскрасить панно с игроками «Зенита». Школьников ждут интерактивные футбольные аттракционы: текбол, дартс и бильярд, кикер, автобол и панна-футбол. Взрослые смогут поучаствовать в футбольных викторинах. А еще «Зенит» покажет кубок чемпионов России. С ним волгоградцы смогут сделать фото на память с надеждой, что вскоре и «Ротор» сможет завоевать главный футбольный трофей страны. Вход свободный.

Волгоградских ребят научат разным финтам.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

БОЛЕЕМ ЗА «РОТОР»

В четверг, 11 июля 2019 в 19.00, игроки, тренеры и руководство «Ротора» приглашают на встречу болельщиков. Приглашают всех. Клуб представить новичков, презентует новую форму, на которой появилось изображение Родины-матери, а также ответит на вопросы. Можно будет взять автографы и сфотографироваться с футболистами и тренерами. Конференц-зал «VolgaHall» отеля « Hampton by Hilton Волгоград Профсоюзная». Вход свободный.

Новый сезон «Ротор» начал красивой победой над курским «Авнгардом». А вечером 13 июля в 19.00 на «Волгоград Арене» пройдет первый домашний матч сине-голубых ОЛИМП-Первенства ФНЛ 2019-2020. Волгоградцы сыграют с ивановским «Текстильщиком». И, конечно, ждут поддержки трибун. Так что все на стадион, болеем за наших! Билеты: от 100 руб.

НОЧНОЙ ВЕЛОПРОБЕГ В ВОЛЖСКОМ

65-летие Волжского на закате 12 июля 2019 года отметят ночным велопробегом. Любители двухколесного транспорта проедут по улицам города от стадиона Логинова до ФОКа «Авангард». Сопровождать их будут машины ГИБДД. А на финише устроят соревнования, флешмоб и файер-шоу. Сбор - в 19.00 у бассейна стадиона Логинова. Старт - в 20.00.

«ДОРОГА ДОМОЙ»

В воскресенье 14 июля в 16.00 в Комсомольском саду вновь пройдет ярмарка животных «Дорога домой» от приюта для животных «Дино». Здесь каждый сможет пообщаться с животными, а также найти себе верного и ласкового друга. Подготовили для гостей и развлекательную программу. Волгоградцев ждут концерт, шоу-программа, мастер-классы, аквагрим, призы, подарки и ,конечно, милые котята и щеночки.

Вечером в четверг 11 июля в Комсомольском саду покажут кино под звездами. В 20.00 - «Хатико», после – «Дюплекс». А перед показом в парке выступят Жанна Попова и Игорь Букаев. В пятницу 12 июля в 18.30 в апрке пройдет открытая репетиция театра «Южный маяк». В субботу 13 июля в 18.00 здесь будут читать детские книжки. А завершится неделя ярким танцевальным опен-эйром в воскресенье 14 июля в 20.00.

БОЛЬШОЙ ОБЩЕГОРОДСКОЙ ПЛЕНЭР

Музей Машкова 13 июля 2019 в 11.00 приглашает всех, независимо от уровня подготовки, на новый открытый общегородской пленэр в рамках грантового проекта «Первая улица Мира». На этот раз тема - «Планетарий. Художник. Панама». А проведет пленэр член Союза художников России Татьяна Ковешникова. Сбор на проспекте Ленина, 21. Оттуда участники отправятся на улицу Мира. Кисти, краски и прочие материалы нужно принести с собой. Вход свободный.

Татьяна Ковешникова приглашает на пленэр. Фото: ВМИИ

УМНЫЕ КАНИКУЛЫ

Мальчишек и девчонок каждые субботу и воскресенье до конца лета ждут умные каникулы и увлекательные мастер-классы в ТРЦ «Акварель». Ребята научат делать лизунов разными способами и из разных материалов, а также познакомят с робототехникой.13 и 27 июля с 16.00 до 18.00 - «Академия гениев», мастер классы по робототехнике. 14 июля с 16.00 до 18.00 - мастер-классы от детского технопарка «Кванториум». 28 июля с 16.00 до 18.00 - мастер-класс «Лизуны». 3, 4, 18 августа с 16.00 до 18.00 - детский праздник в рамках проекта «Первая улица Мира» от музея Машкова. 17 августа с 16.00 до 18.00 - познавательное шоу «Туманомания». Вход свободный. 5+

Фестивали

«Я ВИЖУ, ЧТО ТЫ ГОВОРИШЬ!»

Чудо у каждого свое. Привычная реальность для одного человека - непостижимое чудо для другого. Попытаться увидеть мир глазами непохожих на себя людей волгоградцы смогут на фестивале творческих людей с ограниченными возможностями здоровья «Я вижу, что ты говоришь!». ТРК «Мармелад». 11 июля в 17.00. Вход свободный.

УСТИНЫЧ ФЕСТ

13 июля с 13.00 до 23.30 неподалеку от города Михайловка Волгоградской области в лесу на берегу озера Ямное вновь будет звучать хорошая музыка. Здесь пройдет фестиваль памяти Устиныча - легендарного михайловского рок-музыканта. Всех желающих приглашают ощутить свободу, насладиться живым звуком и просто хорошо отдохнуть. Берите палатки, семью и друзей. На сцене будут Бранимир, «Группа 69», «Кристофер Робин», «Не стреляйте в лешего» и другие. Вход свободный.

ФЕСТИВАЛЬ ИНКЛЮЗИВНЫХ ТЕАТРОВ

Первый в России фестиваль инклюзивных театров «Особый взгляд» проходит в Волгограде. В институте искусств и культуры пройдут мастер-классы ведущих преподавателей. А в ДК Ворошиловского района покажут уникальные спектакли. Вход свободный. Справки по т. - 8-905-336-63-20.

11 июля с 12.00 до 17.00 - в фойе ДК будет работать тактильно-звуковая выставка «Магия театра».

11 июля в 14.00 - спектакли от коллектива «Преодоление» (Астрахань) и театральной студии «Отражение» (Республика Адыгея).

12 июля в 14.00 - спектакль «Стеклянный зверинец» от коллектива «Метафорический калейдоскоп» (Волгоград).

12 июля в 16.00 - торжественная церемония закрытия фестиваля.

Фото: облкомкультуры

КОНЦЕРТ НА КРЫШЕ

Проект «Концерт на крыше» открылся джазовым вечером под вечерним небом на закате. Премьера на крыше речного порта была фееричной. Вторая встреча пройдет под названием «На уровне неба». Свои песни для волгоградцев и гостей города сыграют и споют Жанна Попова, Геннадий Бобров и Дмитрий Саврасов.

Июльский вечер. Центральная набережная. Кафе. Чай. Синяя-синяя Волга. Белые корабли. Синее-синее небо. Чайки и ласточки над головой. Все это и не только ждет вас на крыше.

Речпорт, «Чай китайской панды», вход через креативное пространство ИКРА. Т.: 8-917-834-43-06 и 8-995-424-15-42.

16 июля в 20.00. Билеты: от 300 до 500 рублей.

Фото: афиша

ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ ПЛЕНЕНИЯ ПАУЛЮСА

В музее «Память» (подвал ЦУМа) можно увидеть голографическую инсталляцию пленения командующего 6-й немецкой армии генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса начальником штаба 64-й армии генерал-майором Ласкиным.

Увидят посетители и материалы выставки «От Триумфальной арки до подвала: обмундирование и снаряжение пехотинцев, танкистов, медиков и летчиков вермахта. Все это предметы из частной коллекции. Продлится выставка до 1 сентября.

Кстати, музей-заповедник «Сталинградская битва» перешел на летний режим работы. Теперь выставки во всех его трех музеях можно посмотреть и в понедельник. До конца лета будет только один санитарный день.

Голографическая инсталляция пленения Паулюса. Фото: музей-заповедник «Сталинградская битва».

«ПЛЕНЭРНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ. ЖИВОПИСЬ ИГОРЯ ЛАРИНА»

Выставочный зал на Чуйкова, 37, приглашает на акцию-выставку «Пленэрные эксперименты. Живопись Игоря Ларина». В течение месяца волгоградцы смогут увидеть серии пейзажей, написанных на пленэре в Волгоградской области. В них художник стремится передать естественные ритмы жизни и в то же время увидеть праздничную красоту природы.

«ПОДЗЕМЕЛЬЯ СТАРОЙ САРЕПТЫ»

Вечером 13 числа «Старая Сарепта» приглашает всех на экскурсию по подземельям средневековой колонии. А в конце программы гостей ждет вкусный глювайн. Экскурсионный вагон отправится на юг города со станции пригородного вокзала «Волгоград-1» 13 июля в 14.39.

13 июля в 16.00 и 18.00 – экскурсия по подземельям. Билеты: от 400 руб. 13 июля в 12.00, 14.00 и 16.00 и 14 июля в 12.00 и 14.00 - обзорные экскурсии по музею-заповеднику. Билеты: от 200 руб. Музей-заповедник «Старая Сарепта», ул. Изобильная, 10, т.: (8442) 67-33-02 или 51-67-49.

«ОДНАЖДЫ В МАЛИНОВКЕ»

Этот сезон в Казачьем театре завершит яркая, темпераментная музыкальная комедия «Однажды в Малиновке» - авторское прочтение знаменитой истории. В ней найдется место и любимым мелодиям, и цитатам из завоевавшей всенародное признание оперетты «Свадьба в Малиновке».

Казачий театр, ул. Академическая, 3, т.: (8442) 94.93.68, 8.937.706.13.04. Билеты онлайн на сайте kazachiy.theatre.ru.

13 июля в 17.00. Билеты: от 100 руб. 14+