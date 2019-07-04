2019-07-04T14:57:32+03:00
Происшествия

В Волгограде в колонию отправили еще двух членов банды, грабившей ювелирные магазины

Им дали по 10 лет «строгача» каждому
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Камышине они вынесли из ювелирного магазина драгоценностей на 5 миллионов рублей. Но этот "улов" стал для банды последним.В Камышине они вынесли из ювелирного магазина драгоценностей на 5 миллионов рублей. Но этот "улов" стал для банды последним.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Сегодня, 4 июля, Волгоградский областной суд вынес приговор еще двум членам банды, которая несколько лет грабила на юге страны ювелирные магазины. В колонию строгого режима отправились 38-летний Мурат Дугушов и 31-летний Андрей Дунаев.

Напомним, эта банда, в состав которой входили 6 человек, грабила «ювелирки» с 2012 года. Как доказали следователи СУ СК по Волгоградской области, они причастны к ограблениям магазинов в Азове Ростовской области, в Волгограде и городе Петров Вал Волгоградской области - всего 31 магазин. Последним в их череде ограблений стал Камышин. Именно там банду впервые «зацепили». Уходя от преследования, грабители ранили полицейского. После чего на поимку преступников бросили все силы. Один при задержании покончил с собой. Пятерых поймали.

Дунаева задержали в 2017 году, Дугушова - в 2018 году.

- Всего бандитами был причинен материальный ущерб на сумму более 12 миллионов рублей, - уточняют в областной прокуратуре.

Свою вину Дунаев и Дугушов отрицать не стали. Суд приговорил каждого из них к наказанию в виде 10 лет колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

- Сообщники осужденных - Андрей Волков, Александр Демченко и Евгений Худайбергенов осуждены к длительным срокам лишения свободы и в настоящее время отбывают назначенное судом наказание, - напоминают в Волгоградской областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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