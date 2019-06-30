2019-06-30T10:32:23+03:00
Общество

Еще один волгоградский школьник получил сто баллов по ЕГЭ-2019

Ученик из Волжского заработал высшую оценку на экзамене по информатике
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Вот и подошла к концу Государственная итоговая аттестация 2019. Волгоградские школьники сдали все экзамены. Последними (не считая резервных) стали экзамены по биологии и информатике. И, надо сказать, сдали их наши ребята очень неплохо. А ученик школы №30 из Волжского пополнил число стобальников - он единственный из региона получил высшую оценку по экзамену по информатике.

Напомним, что лучше всего волгоградские школьники сдали в этом году ЕГЭ по химии: сразу двадцать выпускников получили по сто баллов по этому предмету. К последнему экзамену в области насчитывалось уже 36 стобалльников.

В Волжском в этом году по итогам ЕГЭ 17 одиннадцатиклассников набрали высший балл. Это ребята из школ №№ 6, 12, 14, 24, 30, 35, школы-гимназии № 37, лицея № 1 и Русско-американской школы. Волжские выпускники получили максимальное количество баллов по таким предметам, как русский язык, математика профильного уровня, литература, химия, физика, информатика и ИКТ.

Отметим, что в Волгоградской области в этом году ЕГЭ сдавали 11 тысяч выпускников 11-х классов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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