36 волгоградских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ

СЕГОДНЯ 16:04 2019-06-13T16:04:32+03:00

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13 июня волгоградские выпускники сдали последние ЕГЭ основного периода по биологии и информатике. Результаты этих экзаменов объявят не позднее 27 июня. А копилку отличников уже пополнили 36 максимальных результатов. Больше всего стобалльников оказалось на экзамене по химии. Сдали предмет на сто баллов сразу 20 выпускников. Восемь по 100 заработали волгоградцы на профильной математике, пять высших оценок – на ЕГЭ по литературе. История принесла волгоградским одиннадцатиклассникам два стобалльных результата. Еще один максимум - по русскому языку - получила выпускница лицея №9 прошлого года в досрочный период.

Впереди резервные дни. Сдавать ЕГЭ до 1 июля будут те ребята, у кого ранее на один день выпало сразу несколько предметов. А также, те кто заболел или по другим уважительным причинам пропустил экзамен.

По словам председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Ларисы Савиной, экзаменационная кампания проходит в штатном режиме, в спокойной обстановке. А предварительные итоги демонстрируют высокий уровень наших выпускников.

ИСТОЧНИК KP.RU