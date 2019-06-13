2019-06-13T16:04:32+03:00
Общество

36 волгоградских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ

Больше всего максимальных оценок на ЕГЭ по химии
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
В Волгограде уже 36 максимальных результатов на ЕГЭ.В Волгограде уже 36 максимальных результатов на ЕГЭ.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

13 июня волгоградские выпускники сдали последние ЕГЭ основного периода по биологии и информатике. Результаты этих экзаменов объявят не позднее 27 июня. А копилку отличников уже пополнили 36 максимальных результатов. Больше всего стобалльников оказалось на экзамене по химии. Сдали предмет на сто баллов сразу 20 выпускников. Восемь по 100 заработали волгоградцы на профильной математике, пять высших оценок – на ЕГЭ по литературе. История принесла волгоградским одиннадцатиклассникам два стобалльных результата. Еще один максимум - по русскому языку - получила выпускница лицея №9 прошлого года в досрочный период.

Впереди резервные дни. Сдавать ЕГЭ до 1 июля будут те ребята, у кого ранее на один день выпало сразу несколько предметов. А также, те кто заболел или по другим уважительным причинам пропустил экзамен.

По словам председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Ларисы Савиной, экзаменационная кампания проходит в штатном режиме, в спокойной обстановке. А предварительные итоги демонстрируют высокий уровень наших выпускников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Астрахани чиновник продал разрешение на стройку дома за 300 тысяч
Пьяный зять избил тещу до смерти за то, что ее дочь подала на развод
14 июня волгоград начнет отмечать День молодежи
Волгоградцы могут бесплатно проверить здоровье в субботу
Бухгалтер украл 370 тысяч у дачников
Ремонт дорог начался во дворах Волгограда
Три подростка попали в ДТП на мотоцикле в Волжском
На концерте в Волгограде Овсиенко спела на стуле
Такси протаранило фуру в Волгограде: пострадали трое
Под Волгоградом рецидивист украл золото на миллион
Волгоградка умерла на Бали после диабетической комы
Видели на дачах: пятые сутки родные ищут пропавшего волгоградца
Появилось видео задержания экс-главы волгоградского следкома Музраева
На юге Волгограда пенсионерка попала под фуру и «Шевроле»
12 июня для волгоградских дачников речные теплоходы работают по усиленному режиму
В Волгограде горел трактир на Ардатовской
Волгоградский «Ротор» усилился двумя игроками
СК РФ проверит причастность экс-главы волгоградского следкома к другим преступлениям
Водитель автобуса задавил пожилую волгоградку, входившую в салон
13 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ на сто баллов
В Волгограде установили еще две новых «рыжих» остановки
Перекрытия дорог 12 июня в Волгограде
Жилинспектор за 40 тысяч обещал волгоградке решить вопрос переселения из аварийного жилья
В аварии напротив «торгушки» пострадала женщина водитель