2019-06-27T10:40:12+03:00
Недвижимость

С 1 июля в Волгоградской области поднимут тарифы на газ для отопления домов

Снизится цена на голубое топливо только для тех , у кого дома только газовая плита
Екатерина СИМОХИНА
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Если вы с помощью плиты готовите пищу и греете воду, тариф останется прежним.Если вы с помощью плиты готовите пищу и греете воду, тариф останется прежним.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Тарифы ЖКХ повышают, к сожалению, чаще, чем зарплаты. В июле нас ждет очередное подорожание «коммуналки», суммы в платежках вырастут как минимум рублей на 100 в самых скромных квартирах. Холодная вода и водоотведение для жителей Волгограда подорожают на 2,39 процента, тепло - на 2 процента, электроэнергия - на 2,37. До сегодняшнего дня не было известно, как изменятся тарифы на газ. Комитет тарифного регулирования 27 июня сообщил, что цена на газ для жителей Волгоградской области с 1 июня даже снизится. Правда, не для всех.

Для тех, у кого в квартире только газовая плита централизованная горячая вода, или только колонка, будет действовать цена 8952,44 руб./1000 м3. Это на 20,61 руб./1000 м3 меньше, чем было. Если вы пользуетесь плитой и для приготовления пищи, и для нагрева воды, или в доме есть сразу и плита и колонка, тариф останется не прежнем уровне.

Ну а если у вас в частном доме газовое отопление, тариф все же повысится на 75,85 руб./1000 м3. С 5 419,82 руб./1000 м3 до 5 495,67 руб./1000 м3. Для индивидуальных котельных, отапливающих многоквартирные дома, тариф повысится с 6 078,44 руб./1000 м3 до 6 103,57руб. /1000 м3.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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