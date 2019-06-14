Обрушившийся дом на юге Волгограда признают аварийным

СЕГОДНЯ 14:28 2019-06-14T14:37:33+03:00

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Старый дымоход в доме на улице Олимпийской, 8, в Красноармейском районе Волгограда обрушился на головы жильцам 28 мая. В старой двухэтажке обвалился потолок и часть стены между двумя квартирами. Кусками штукатурки и кирпичами завалило санузлы, кухни и жилые комнаты. А над головой зияла дыра в крыше. К счастью, никто из жильцов не пострадал, если не считать испорченного имущества и страха остаться под завалами в будущем. За пару дней дыру в кровле коммунальщики заделали, завалы в квартирах разобрали. Правда, газ так и не включили. Спустя две недели обрушившимся домом занялись активисты ОНФ.

- Мы не понимаем, почему соседние дома такого же типа и возраста признаны ветхими и подлежащими расселению, а наш единственный не признан и в программу переселения не вошел. Кирпичи продолжают падать внутрь разрушенной квартиры, в остальных квартирах сыпется штукатурка и увеличиваются трещины на стенах. Мы не можем нормально пользоваться сантехникой, у нас отрезан газ, - жалуются жильцы.

Внутри находиться страшно. Фото: ОНФ

Как рассказали «КП-Волгоград» общественники, они помогли провести экспертизу старого дома «методом визуального технического осмотра» и попросили оценить ситуацию и двухнедельное бездействие районной администрации прокуратуру и жилищную инспекцию. Но, как оказалось, за это время администрация уже запустила необходимую процедуру, дом обследовали не только взглядом, но и с привлечением экспертов.

Еще 31 мая УК инициировала общее собрание. До этого жителям уже предлагали принять решение о запуске процедуры признания дома аварийным, при этом практически все голосовали против. Соседние дома-ровесники сделали это давно, поэтому и попали в программу расселения ветхого жилья.

- После инцидента с разрушением вентиляционного канала жители Олимпийской, 8, на собрании приняли решение о запуске процедуры признания дома аварийным, - поясняют в администрации города. - На основании решения собственников в начале июня управляющая организация заключила договор со специализированной организацией на обследование дома. Эксперты уже дали заключение, которое позволяет включить этот дом в программу расселения аварийного и ветхого жилья.

Так что ремонтировать дом не будут. Его снесут, а жильцов расселят. Правда, не в одночасье. Законодательством определена определенная процедура, которая займет немало времени.

Крышу надежной никак не назовешь. Фото: ОНФ

- В соответствии с процедурой жителям дома до начала расселения будет предложено переселиться в помещения маневренного фонда, - отмечают в мэрии.

ghest_vlg В Волгограде рухнула стена в многоэтажном доме

ИСТОЧНИК KP.RU