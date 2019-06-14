2019-06-14T14:37:33+03:00
Общество

Обрушившийся дом на юге Волгограда признают аварийным

До начала процедуры расселения жильцам предложили переселиться в помещения маневренного фонда
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Старая двухэтажка вся в трещинах. Фото: ОНФСтарая двухэтажка вся в трещинах. Фото: ОНФ
Изменить размер текста:

Старый дымоход в доме на улице Олимпийской, 8, в Красноармейском районе Волгограда обрушился на головы жильцам 28 мая. В старой двухэтажке обвалился потолок и часть стены между двумя квартирами. Кусками штукатурки и кирпичами завалило санузлы, кухни и жилые комнаты. А над головой зияла дыра в крыше. К счастью, никто из жильцов не пострадал, если не считать испорченного имущества и страха остаться под завалами в будущем. За пару дней дыру в кровле коммунальщики заделали, завалы в квартирах разобрали. Правда, газ так и не включили. Спустя две недели обрушившимся домом занялись активисты ОНФ.

- Мы не понимаем, почему соседние дома такого же типа и возраста признаны ветхими и подлежащими расселению, а наш единственный не признан и в программу переселения не вошел. Кирпичи продолжают падать внутрь разрушенной квартиры, в остальных квартирах сыпется штукатурка и увеличиваются трещины на стенах. Мы не можем нормально пользоваться сантехникой, у нас отрезан газ, - жалуются жильцы.

Внутри находиться страшно. Фото: ОНФ

Внутри находиться страшно. Фото: ОНФ

Как рассказали «КП-Волгоград» общественники, они помогли провести экспертизу старого дома «методом визуального технического осмотра» и попросили оценить ситуацию и двухнедельное бездействие районной администрации прокуратуру и жилищную инспекцию. Но, как оказалось, за это время администрация уже запустила необходимую процедуру, дом обследовали не только взглядом, но и с привлечением экспертов.

Еще 31 мая УК инициировала общее собрание. До этого жителям уже предлагали принять решение о запуске процедуры признания дома аварийным, при этом практически все голосовали против. Соседние дома-ровесники сделали это давно, поэтому и попали в программу расселения ветхого жилья.

- После инцидента с разрушением вентиляционного канала жители Олимпийской, 8, на собрании приняли решение о запуске процедуры признания дома аварийным, - поясняют в администрации города. - На основании решения собственников в начале июня управляющая организация заключила договор со специализированной организацией на обследование дома. Эксперты уже дали заключение, которое позволяет включить этот дом в программу расселения аварийного и ветхого жилья.

Так что ремонтировать дом не будут. Его снесут, а жильцов расселят. Правда, не в одночасье. Законодательством определена определенная процедура, которая займет немало времени.

Крышу надежной никак не назовешь. Фото: ОНФ

Крышу надежной никак не назовешь. Фото: ОНФ

- В соответствии с процедурой жителям дома до начала расселения будет предложено переселиться в помещения маневренного фонда, - отмечают в мэрии.

ghest_vlgghest_vlg
В Волгограде рухнула стена в многоэтажном доме
415 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В парке 70 лет Победы восстановят фонтан
Астраханцы массово переправляли мигрантов из Средней Азии в Москву и Питер
Волгоградец погиб на московской трассе, вылетев с дороги в кювет
В Волгограде умер Константин Мелихов, один из последних свидетелей пленения Паулюса
Пьяный волгоградец на мотоцикле протаранил трактор «Белорус»
В Волгограде ребенка-инвалида на полгода оставили без лекарства, стоимостью 25 тысяч за дозу
Трем браконьерам, истребляющим осетров, грозит штраф в 2 миллиона рублей
В станице Нехаевская пенсионер на компьютере делал фальшивые деньги
Пропавшего студента нашли обезвоженным и обгоревшим в Калаче-на-Дону
МЧС сообщает об усилении ветра и возможной грозе в Волгограде
35-летнего бизнесмена из Волгограда будут судить за смерть двух рабочих
В Астрахани чиновник продал разрешение на стройку дома за 300 тысяч
36 волгоградских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ
Пьяный зять избил тещу до смерти за то, что ее дочь подала на развод
14 июня волгоград начнет отмечать День молодежи
Волгоградцы могут бесплатно проверить здоровье в субботу