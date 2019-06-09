2019-06-09T17:41:42+03:00
Общество

Жара и солнце: МЧС предупреждает волгоградцев о чрезвычайной пожароопасности

С 10 по 12 июня в Волгограде и области днем будет жарить до +36
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В Волгограде будет жарко.В Волгограде будет жарко.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Начало праздничной недели и День России в Волгограде будут жаркими и сухими. По сообщению Волгоградского ЦГМС, в прогнозе погоды с 10 по 12 июня 2019 – малая облачнось, легкий ветер, ночью в районе +20º, днем жара до +32º…+36º. По области местами чуть прохладней ночью, а местами еще жарче днем. Тем временем МЧС предупреждает волгоградцев о чрезвычайной пожароопасности. В большинстве районов региона и в Волгограде ожидается 5 класс горимости леса, местами сохранится высокая пожароопасность - 4 класс горимости леса. До 27 июня вход и въезд в леса под запретом. А дачные общества и места массового отдыха на особом контроле. Там будут регулярно проводить рейды.

- Причиной пожара может стать элементарное пренебрежение правилами пожарной безопасности, - напоминает ГУ МЧС России по Волгоградской области. - В том числе непотушенные сигареты и спички, промасленная ветошь, костры и пал сухой травы.

Увидели дым - звоните по телефону «101».

ИСТОЧНИК KP.RU

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