До 27 июня волгоградцам запретили отдыхать в лесах из-за риска пожаров

СЕГОДНЯ 08:03 2019-06-08T08:03:47+03:00

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Режим высокой пожарной опасности продлен до 27 июня 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Ограничения связаны с высоким риском лесных пожаров. Сотрудники ГУ МЧС определили классы опасности, которые резко возросли с наступлением летней жары: они достигают максимальных показателей. В связи см этим волгоградцев просят воздержаться от отдыха на природе.

- На территории Волгоградской области до 27 июня текущего года продлено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Кроме того, в лесных массивах запрещено проводить определенные работы, связанные с угрозой возгораний, - уточнили КП-Волгоград в природоохранном ведомстве.

Следить за соблюдением ограничения будут не только спасатели, но и госинспекторы, полицейские, казачьи объединения и лесники. Помимо этого жителей области максимально проинформируют о запрете и расскажут о негативных последствиях нарушения такового. А чтобы не было соблазнов, сотрудники комитета устанавливают шлагбаумы и КПП.

ИСТОЧНИК KP.RU