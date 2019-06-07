В Волгограде селедка идет косяками, но ловить ее нельзя

СЕГОДНЯ 12:28 2019-06-07T12:28:42+03:00

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В Волгограде на многих территориях еще действует нерестовый запрет. На Волге в Волго-Ахтубинской пойме, в озерах на Острове Сарпинский нельзя ловить с лодки и больше, чем на 2 крючка до 15 июня. Рыбачить на донку или закидушку с берега никто не запрещает. Правда, нужно учитывать список видов, которые под запретом круглый год. И туда входит волжская селедка и селедка-черноспинка. Многие рыбаки готовы кусать локти. Ведь сейчас селедка идет большими косяками. Ловить бы ее и ловить, но нельзя. Штраф за одну рыбку 685 рублей. А если учитывать, что селедку многие ловят мешками, можно и разориться.

Кстати, сельд-черноспинка запрещена к вылову только в Волгоградской области. Например, в соседней Астраханской области можно поймать до пяти килограммов. Бассейн один, а нормы разные. Но так решили в Москве.

Полный список сроков нерестового запрета читайте здесь

ИСТОЧНИК KP.RU