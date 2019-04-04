Рыбалка в Волгоградской области: суточные нормы вылова, сроки и места нерестового запрета

Рыбаки расчехляют после зимы свои удочки и готовятся к сезону. Сейчас уже можно вернуться с неплохим уловом. На водоемах пошла холодолюбивая щука, окунь, плотва, берш. Чуть позже, ближе к концу апреля, подтянутся лещ, густера, судак. Правда, прежде, чем строить планы на выходные, стоит почитать внимательно закон и обратить внимание на два момента. Сроки запрета на время нереста и суточные нормы вылова, которые ввели в прошлом году. Чтобы читатель не утонул в документах, «Комсомолка» узнала самую важную информацию для волгоградских рыбаков.

БЕЗ ЛОДКИ НА ДОНКУ

Большинство любителей посидеть с удочкой знают, что весной действует ограничение на лов рыбы. Но многие путаются со сроками. Ведь на разных водоемах они отличаются. Все для того, чтобы разные виды рыб смогли отметать икру в комфортное для них время.

В связи с нерестом ограничена рыбалка:

От Цимлянского водохранилища до Ложков с 1 мая по 1 июня;

На Дону с притоками с 20 апреля по 1 июня;

От Ложковского моста до устья Иловли с 25 апреля по 1 июня;

На Волгоградском водохранилище с впадающими в него реками с 1 мая по 30 июня;

На реке Еруслан и ее притоками с 25 апреля по 30 июня;

На Волге, в ериках Волго-Ахтубинской поймы, Сарпинских озерах с 1 мая по 15 июня;

На Карповском, Варваровском и Береславском водохранилищах с 25 апреля по 25 июня.

В это время можно рыбачить на поплавочную, донную удочку с одним-двумя крючками. На спиннинг рыбалка разрешена с одним-двумя крючками с берега только на Волгоградском водохранилище. И никаких лодок!

В нерестовый период рыбалка с лодки под запретом.

Кроме штрафа за административное правонарушение (от двух до пяти тысяч рублей), нарушителям придется восполнять ущерб природе, причем в нерестовый период сумма ущерба удваивается. Например, один судачок (вне зависимости от размера) пойманный на тройной крючок или с лодки, обойдется браконьеру в 6610 рублей. А сельдь-черноспинка в 1370 рублей. Если хотите насолить эту рыбешку, отправляйтесь в Астраханскую область. Там этот запрет не действует, хотя бассейн один: Волго-Каспийский.

ЭТО НЕ ШУТКИ – 10 КИЛОГРАММОВ ЗА СУТКИ

Нормы вылова ввели в прошлом году. В разных бассейнах и даже в разных областях они отличаются.

1. Волго-Каспийский бассейн, Волгоградская область

Не важно, поймали вы только карася или судака. Общий вес добычи – не более 10 килограммов. Ну а если вам повезло, и вам попался сом под сто кило или щука на 11 килограммов, в этот день на речку больше уже ходить не стоит. Большую рыбу можно, но одну.

Если вы пробыли на рыбалке три дня, то в садке или в походном холодильнике у вас должно быть не более 30 килограммов. При перевесе рыбу конфискуют в пользу государства (если она живая - выпустят). Причем не только излишек, а весь улов.

- Этот закон направлен на борьбу с браконьерами. Никто не собирается кошмарить любителей. Ведь по рыбе очень просто определить, как ее поймали: например, есть ли раны от крючков или ее брали сеткой. Сразу видно, если горе-рыбаки работали багром или глушили ее динамитом, - говорит главный государственный инспектор Нижне-Волжского отдела Рыбохраны Евгений Школа.

Кстати, проверять нормы вылова на местах у водоемов могут не только представители Росрыболовства, но и полицейские. Последние вправе составить протокол, но выписывать штрафы не их компетенция. А вот на дороге остановить машину и посмотреть улов - это их прерогатива. И если у «любителя» в машине 100 кило рыбы без единого следа от крючка, то ему придется отвечать на непростые вопросы. Тем более, за ущерб на сумму более 100 тысяч рублей, наступает уголовная ответственность.

Кстати, рыбинспекторы не только взвешивают рыбу. Они смотрят, где вы оставили машину, когда приехали на рыбалку. Водоохранная зона ериков, рек, озер от 50 до 200 в зависимости от их протяженности. Поставили машину ближе – штраф.

2. Азово-Черноморский бассейн, Волгоградская область

В Азово-Черноморском бассейне (к которому относится Цимлянское водохранилище, Дон, его притоки, Медведица, Хопер) суточные нормы вылова другие. За сутки можно взять с крючка только пять килограммов рыбы. Причем есть и видовые ограничения. Например, в этой суточной норме должно быть не более двух судаков, двух сомов, трех жерехов, двух толстолобиков, 20 голавлей, двух амуров. Если вы поймали четыре килограмма, но взяли при этом четыре судачка, будете платить штраф и ущерб природе. А домой придете без улова – добыча также конфискуется.

Рыбинспекторы могут посмотреть, каким способом поймана рыбка: в сетку или на крючок. Фото: Виктор Анисимов

ПОЧЕМ РЫБКА?

В новых правилах рыболовства по Волго-Каспийскому бассейну и по Азово-Черноморскому бассейну указана сумма ущерба за одну рыбку каждого вида. Штрафы общие на обеих территориях.

Белуга – 206625 рублей;

Русский осетр - 138024 рубля;

Белорыбица – 11148 рублей;

Стерлядь – 4572 рубля;

Угорь речной - 3452 рубля;

Судак- 3305 рублей;

Жерех, сазан, карп, щука, белый амур, толстолобик, сом – 925 рублей;

Сельд-черноспинка – 685 рублей;

Налим, берш, чехонь, линь, яз, тарань ,вобла, лещ, густера, синец – 500 рублей;

Окунь, карась, голавль, подуст, плотва – 250 рублей;

Раки – 115 рублей.

ЛОВИСЬ РЫБКА ТОЛЬКО БОЛЬШАЯ

Указан в правилах рыбалки и минимальный размер (длина) для основных видов рыб, которые водятся в нашем регионе. Если брать одних карандашей, можно через несколько лет серьезно подкосить популяцию речных обитателей. Для разных бассейнов нормы разные.

ВАЖНО!

Круглый год под запретом:

- Рыбалка в зоне 500 метров вверх от плотины ГЭС. Ловля в акватории Волги по левому берегу от плотины до Волго-Ахтубинского канала и по правому берегу до устья реки Мокрая Мечетка.

- Добыча осетровых рыб, белорыбицы, волжской сельди и сельди черноспинки.