В Астрахани спасать мальков рыб из мелководья отправят школьников
В этом году половодье на Волге было ранним и очень непродолжительным. Вода не зашла даже в некоторые ерики Волго-Ахтубинской поймы, а в Астраханской области - в низовье Волги - ситуация и вовсе на грани катастрофы. Вода в полои, к счастью, зашла, и рыба смогла отнереститься, но она также быстро и уходит с протоков, оставляя отшнурованные водоемы с миллионами мальков. Если им не помочь добраться до большой воды, они погибнут. Пару лет назад к спасению мальков стали привлекать экологические отряды школьников, которые называют «Голубые патрули». В прошлом году их было 96, они спасли 316 миллионов мальков рыб. В этом году собрали больше отрядов - 120 (плюс 70 производственных бригад). Уже 20 июня - на две недели раньше обычного срока - они отправятся на отшнурованные водоемы вылавливать мальков. В общем, последствия непродуманных действий взрослых, которые не рассчитали сбросы воды, теперь будут исправлять вручную астраханские дети .
Ребята будут выбирать мальков из отшнурованных водоемов в бидоны и потом эту рыбешку выпустят в большую воду. Фото администрации АО.
- Ситуация сложная? - спрашивает и.о. губернатора Астраханской области Сергей Морозов у министра сельского хозяйства и рыбной промышленности области Алексея Галкина.
- Да, в отшнурованных водоёмах, которые остались после спада воды, гораздо больше малька, чем всегда. Поэтому мы увеличили количество бригад, - признается Галкин.
Но, уверяет, случались времена и хуже.
- Сейчас рыба отнерестилась, вода всё-таки зашла. В 2015 году водоёмы почти не отшнуроваались, рыбе вообще негде было нереститься, - говорит и.о. министра.
Сергей Морозов поручил создать штаб и координировать работу в тесном взаимодействии с муниципалитетами: «Природа в этом году бросила вызов. Здесь нужна наша серьёзная организационная работа».
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ИСТОЧНИК KP.RU