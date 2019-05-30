В Волгограде впервые зазвучат все колокола Александро-Невского собора

СЕГОДНЯ 17:00 2019-05-30T17:00:22+03:00

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В эти выходные - 1 и 2 июня - в Волгограде пройдут праздничные торжества в память 100-летия мученического подвига святого Николая Попова. Праздник будет поистине грандиозным. Ожидается участие в торжествах восьми архиереев, более ста сорока священников и сотен горожан. Запланирован и Крестный ход с мощами святого и Божественная литургия под открытым небом на площади Павших Борцов. Но и это еще не все: утром 2 июня в Волгограде впервые зазвучат все 18 колоколов звонницы собора Александра Невского.

- В 8.45 начнётся праздничный перезвон во всех храмах Волгограда. Переливы колоколов главного собора вольются в общую городскую волну колокольного звона, - рассказывают «КП-Волгоград» в епархии. - Участвовать в празднике будет Волгоградская школа звонарей. К торжествам на колокольне собора смонтировали временную систему управления. Ее приведут в движение пять звонарей. Причем, у каждого благовестника встанет по звонарю.

Соборную звонницу можно считать уникальной – все её колокола подобраны по тональности. Она состоит из четырех благовестников, самый большой из которых весит 12 тонн, десяти подзвонных и четырех малых – зазвонных колоколов. Все они были отлиты на колокольном заводе города Тутаева специально для собора.

Напомним, что 1 июня в 17.00 начнётся Всенощное бдение в Свято-Духовом монастыре, где постоянно пребывают мощи священномученика. Богослужение возглавит митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.

2 июня торжества начнутся с Крестного хода с мощами священномученика Николая Попова, который отправится в 8.00 от Свято-Духова монастыря (сбор участников хода с 7:00) и пройдет до площади Павших Борцов, где в 9.00 начнется Божественная литургия.

ИСТОЧНИК KP.RU