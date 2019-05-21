2 июня в Волгограде пройдет Крестный ход в честь столетия Николая Попова

СЕГОДНЯ 15:29 2019-05-21T15:29:26+03:00

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В этом году Волгоградская область будет отмечать юбилей - 100-летие подвига святого нашего края – священномученика Николая Попова. В честь такого события в Волгограде решили провести очередной Крестный ход.

- Крестные ходы на памятные даты и церковные праздники совершаются постоянно, но в этом году они стали необычными. Так, на Светлую Пасху Христову крестный ход совершен по двум направлениям, а в День Победы священники не стали отделяться от колонны «Бессмертного полка» и почтили память павших вместе с горожанами. А 2 июня мы приглашаем всех еще на один масштабный крестный ход, посвященный памяти Николая Попова. Отправной точкой маршрута станет Свято-Духов монастырь. Пройдя торжественным шествием, верующие сойдутся у Александро-Невского собора, где состоится богослужение с участием приглашенных архиереев из других митрополий, - сообщают в Волгоградской епархии.

Впервые по улицам города, в знак благословения, пронесут мощи священномученика Николая.

ИСТОЧНИК KP.RU