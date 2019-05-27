Для речных трамвайчиков воды в Волге пока хватает

СЕГОДНЯ 15:50 2019-05-27T16:06:08+03:00

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В этом году проблема маловодья стоит очень остро. Сбросы на ГЭС были непродолжительными и не обильными. Так что вода в пойму зашла и также быстро оттуда ушла. Если лето будет сухим, это грозит экологической катастрофой. Пострадает флора, фауна, люди окажутся без воды в колодцах. Большие проблемы могут быть и у пассажирского флота. Ежегодно, чтобы кораблики могли спокойно дойти по маршруту, сотрудники муниципального предприятия обследуют участки реки, где ходит водный транспорт. С помощью эхолота смотрят не только состояние дна, но и мусор, который там скапливается. Крупный достают, чтобы он не мешал движению.

Исследование проводят на нескольких участках вблизи станций. Причем проверяют много раз за сутки, так как в разное время глубина разная.

Особое внимание приковано к маршруту «Волгоград - Щучий проран - Культбаза». Путь лежит через сложный участок по северному рукаву Волги. Сейчас пока проблем нет. Теплоходы ходят по расписанию и глубины хватает, чтобы спокойно обходить мели.

Кстати, если глубина рядом с пристанями будет слишком низкой, власти обещают использовать специальный понтоны для посадки и высадки волгоградцев.

Исследование дна будет проходить весь сезон навигации.

ИСТОЧНИК KP.RU