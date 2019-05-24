Маловодье на Волге: вода ушла, а караси остались

СЕГОДНЯ 11:12 2019-05-24T11:12:47+03:00

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В соцсетях появилась очередное страшное фото последствий маловодья. На траве сотни погибших рыбешек. Сделан снимок на ерике Верблюд.

Это последствия низких сбросов на ГЭС, вода во многие ерики даже не зашла. А в остальных была три дня, а потом очень быстро ушла. Сейчас пока вода в колодцах есть, но надолго ли ее хватит? Еще максимум на месяц, а потом что делать? Мы уже написали губернатору письмо, чтобы сделали подкачку воды. Ждем ответа, - говорит автор снимка председатель дачного общества «Крит» Максим.

о эту экстренную меру, скорее всего, власти оставят на потом. Деньги в бюджете выделили заранее, но тратить их надо с умом..

- На снимке одни небольшие карасики. Во время половодья такое бывает. Рыба зашла на мелководье, чтобы полакомиться икрой и мелкой живностью и вовремя не ушла. Большие особи «поумнее» уплыли в основное русло, а вот «молодняк» остался и погиб, когда воды не стало. Выглядит это ужасно, но все не так катастрофично. Подобные явления можно наблюдать периодически в разные годы при резком уходу воды с мелководий, - говорит Сергей Яковлев, главный ихтиолог Нижневолжского филиала ФГБУ "Главрыбвод".

ИСТОЧНИК KP.RU